'Мы не забудем этого': Зеленский напомнил, что в 2022 году было наступление России с территории Беларуси

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина помнит наступление российских войск с территории Беларуси в 2022 году и готова отвечать на возможные новые угрозы с северного направления. По его словам, Киев уже усиливает оборону Черниговского и Киевского направлений, а также готовит превентивные меры.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 21 мая. Он анонсировал дополнительное усиление границы с севера.

Зеленский напомнил о наступлении РФ через Беларусь в 2022 году

Президент подчеркнул, что Украина не забыла роль Беларуси в полномасштабном вторжении России.

"Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские Силы обороны, спецслужбы и разведка понимают имеющиеся угрозы и знают, как на них реагировать.

"Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно", – сказал президент.

Украина усилит ПВО на севере

По словам Зеленского, жители приграничных общин Киевской и Черниговской областей поднимают вопрос усиления ПВО.

Президент сообщил, что министр обороны Михаил Федоров уже получил соответствующие поручения по распределению дополнительного оборудования.

"Надо очень сильно усилить ПВО – именно так, как сказали люди", — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что финансирование для оборонных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении уже предусмотрено.

Киев готовит дополнительное укрепление границы

Зеленский сообщил, что провел встречу с руководителями общин северных регионов.

По его словам, власть работает над усилением защиты населения, фортификаций и оборонительных рубежей.

"Усиление границы будет дополнительно", – заявил президент.

Речь идет, в частности, об укреплении направлений на Чернигов и Киев со стороны Беларуси, а также из Брянской области.

Украина готовит превентивные меры

Президент также заявил, что Украина имеет возможности не только для обороны, но и для превентивных действий в отношении территорий, откуда может исходить угроза.

"У нас есть способность для укрепления, есть способность и превентивно работать в отношении российских территорий – оттуда может быть угроза", – отметил Зеленский.

Отдельно он предупредил руководство Беларуси о последствиях возможного втягивания страны в войну против Украины.

"Фактическое руководство Беларуси должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины", — подчеркнул глава государства.

