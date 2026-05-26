В стране ЕС переписали консульский сбор для украинцев: сколько теперь придется платить
Дипломатические учреждения Украины в Польше переписали тарифы консульского сбора. Например, украинцам в этой стране придется уплатить $90 за оформление загранпаспорта, $20 за внесение в консульский учет или $100 за регистрацию брака.
Как сообщили в посольстве Украины в этой стране, новые ставки утверждены приказом № 27 и вступили в силу с 18 мая. В частности изменения коснутся украинцев, которым придется обратиться в посольство в Варшаве, генеральные консульства в Люблине, Кракове, Гданьске и Вроцлаве, консульство в Познани или вице-консульство в Жешуве.
Сколько теперь стоит сделать загранпаспорт
Оформление проездных документов является самой популярной услугой среди украинцев за рубежом. Обновленная стоимость состоит из нескольких обязательных платежей:
- Загранпаспорт (для лиц от 16 лет): $90 долларов (или 326 злотых).
- Автоматизированная обработка данных (обязательно для всех, в том числе для детей до 16 лет): $40 (или 145 злотых).
- Удостоверение личности на возвращение в Украину (оформление или продление): $30 (или 109 злотых).
- Внесение в консульский учет: $20 (или 72 злотых).
Причем следует учитывать, что при оформлении паспорта для взрослого суммируется стоимость самого бланка и автоматизированной обработки данных.
Цены на выезд на ПМЖ и вопросы гражданства
Для граждан, которые планируют долговременную легализацию, эмиграцию или смену гражданского статуса, установлены следующие расценки:
- Оформление документов для выезда на ПМЖ: $200 (или 724 злотых).
- Оформление разрешения на иммиграцию: $400 (или 1448 злотых).
- Выход из гражданства Украины: $300 (или 1086 злотых).
- Справка о наличии/отсутствии гражданства Украины: $20 (или 72 злотых).
Тарифы на нотариальные услуги и регистрацию браков
Услуги нотариата и регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) в консульствах теперь также тарифицируются по обновленной сетке:
получить ID-карту бесплатно могут только те, кто оформляет ее впервые. В целом из-за роста стоимости бланков для заявок с 1 января сделать паспорт и другие биометрические документы в Украине стало дороже – за это придется выложить не менее 618 грн.
