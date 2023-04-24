Украина не нуждается в разрешении России, чтобы стать членом НАТО: в МИД отреагировали на скандальное заявление вице-спикера парламента Венгрии

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандальное заявление вице-спикера парламента Венгрии о вступлении нашей страны в НАТО. Отвечая ей, в ведомстве отметили, что Украине для членства в Альянсе разрешение страны-агрессора РФ не нужно.

Видео дня

Об этом в Facebook написал спикер МИД Олег Николенко. Он отметил, что Украина является суверенным государством и имеет право свободно выбирать для себя средства безопасности.

Этот тезис неоднократно подтверждали все государства-члены НАТО, в том числе и сама Венгрия.

"Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимости от прихотей Москвы", – подчеркнул представитель МИД.

Николенко подчеркнул, что нет никакого объективного препятствия для вступления Украины в НАТО. Членство нашей страны только усилит Альянс и не позволит России в будущем прибегать к агрессивным действиям в отношении Европы.

Напомним: вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро начала вторить скандальному главе правительства Виктору Орбану. Она заявила, что вступление Украины в НАТО будет возможно только при условии, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 апреля генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заверил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического союза. Также он пообещал поддержку Киеву на пути вступления в этот оборонный союз.

– Впрочем, слова Столтенберга сразу поспешил опровергнуть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напомнивший, что Будапешт выступает против присоединения Украины к Альянсу.

– В то же время президент Украины Владимир Зеленский говорит, что наше государство ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе "очень конкретных шагов" как в вопросе гарантий безопасности на пути к вступлению в Альянс, так и конкретики относительно того, когда это может произойти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!