Украина подала иски против Польши, Венгрии и Словакии: в ЕС удивились такому шагу

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский удивился решением Украины подать иски против Польши, Венгрии и Словакии во Всемирную торговую организацию (ВТО). Еврокомиссар считает, что лучшим решением будет договориться со странами.

Об этом он заявил в комментарии "24 каналу". Согласно решению Еврокомиссии, с 15 сентября должно было завершиться действие ограничительных мер, связанных с экспортом украинского продовольствия в ЕС. Впрочем, три из пяти государств решили его проигнорировать.

Еврокомиссия будет следить за системой лицензии на экспорт, предложенной Украиной. Это сделают, чтобы страны, граничащие с нашей, не страдали избытком украинского зерна. Чтобы подобная ситуация не оказала негативного влияния на интересы фермеров с обеих сторон границы: как Украину, так и ее соседям.

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"Как бывший судья, я хотел бы поделиться с вами мнением о том, что, в принципе, сделка лучше, чем судебный процесс, поэтому лучше договориться, чем судиться. Тем более что будет легко доказать, что Украине не нанесен ущерб в ее экспортном потенциале. Сейчас наоборот постоянно прилагаются усилия по увеличению украинского экспорта, насколько это возможно", – отметил Войцеховский.

Он выразил надежду на диалог между Украиной и странами-соседями. В то же время он отметил, что наше государство усложнило ситуацию. Собственно, сделала она это, оспорив решение государств в ВТО. Тем не менее, он считает, что "все еще есть шанс, что именно таким образом эти проблемы будут решены".

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие запрета на экспорт украинского зерна в ЕС, срок которого истек 15 сентября. Его должны заменить ограничения, с помощью которых объемы вывозимой из Украины продукции будут четко контролироваться. Разработать такие мероприятия для себя должна сама Украина.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Еврокомиссии является примером выполнения данного ранее соответствующего обещания. При этом он подчеркнул, что если соседи Украины будут нарушать право ЕС, Украина будет на это отвечать.

Украина в это время запустила альтернативный маршрут морского экспорта из Черноморских портов. Корабли сразу попадают в территориальные воды Румынии и Болгарии, а затем двигаются к месту своего назначения.

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