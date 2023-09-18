Польша пытается долгосрочно заблокировать доступ агропродукции Украины на рынок ЕС, – Качка

Действия правительства Польши в отношении украинского зерна ошибочны, неправомерны и вредны для польских, украинских и всех фермеров Европейского Союза (ЕС). Фактически, соседняя страна пытается долгосрочно заблокировать доступ АПК (агропромышленный комплекс) Украины на рынок Европы.

Об этом написал заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка в своем Facebook. "Наконец-то Польша сказала правду по поводу украинского зерна. Речь идет не об этом сезоне, а об условиях вступления Украины в ЕС. Об этом очень четко заявил министр аграрной политики Телюс", – отметил он.

Торгпред Украины подчеркнул, что таким образом "фактически начались вступительные переговоры по сельскому хозяйству" с "столь агрессивной боевой разведки и полного антагонизма со стороны Польши".

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"Фактически Польша борется за liberum veto в Украине без каких-либо объяснений", – написал он и подчеркнул, что Украина будет до конца стоять на том, что действия Польши в отношении украинского зерна являются ложными, неправомерными и вредными для польских, украинских и всех фермеров ЕС.

Ряд общественных деятелей под постом торгпреда Украины принял участие в обсуждении политического поступка Польши. В частности, вицедиректор научно-образовательного института Центр Мерошевского Лукаш Адамский указал на неготовность Украины интегрироваться в Европейский Союз из-за "ментального фактора – неспособности украинских чиновников делать выводы из механизмов политики, очерчивающих политику ЕС и ее государств".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, из Украины вышло пятое судно с агропродукцией и металлом после того, как Россия разорвала зерновое соглашение и начала блокировать украинские Черноморские порты. Зерно направится в Африку и Азию.

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