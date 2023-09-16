Польша, Венгрия и Словакия будут и дальше блокировать импорт украинского зерна: что известно

Несмотря на решение Европейской комиссии отменить с 15 сентября ограничения на ввоз украинского зерна, Польша и Венгрия продолжат запрет, причем Будапешт не ограничится только зерном. К ним присоединилась и Словакия, которая вводит односторонние ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.

О решении этих трех соседей Украины блокировать импорт украинской агропродукции сообщили иностранные СМИ.

Так, Польша ввела эмбарго на украинское зерно. Оно начнет действовать с полуночи субботы, 16 сентября. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщило издание РАР.

"Мы продолжим запрет на импорт. Мы не будем слушать Берлин, фон дер Ляен, Туска и Вебера. Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера", – заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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В то же время Венгрия собирается закрыть свои границы для 24 украинских товаров. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в Facebook.

"После того, как Брюссель решил больше не соблюдать запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, наша страна сделает это в пределах национальной компетенции и расширит ассортимент продукции", – написал венгерский министр.

Он добавил, что запрет касается зерновых культур, семян и подсолнечника, муки, масла, меда, яиц и определенных видов мяса. По словам Надя, этот шаг направлен на защиту интересов венгерских фермеров.

Словакия же до конца года запретит импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Об этом сообщило издание Dennik N со ссылкой на заявление правительства страны.

Министр сельского хозяйства Словакии Габриэла Матечная подтвердила, что ее страна продлит запрет в одностороннем порядке, отметило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие запрета на экспорт украинского зерна в ЕС, срок которого истек 15 сентября. Его должны заменить ограничения, с помощью которых объемы вывозимой из Украины продукции будут четко контролироваться. Разработать такие мероприятия для себя должна сама Украина.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Еврокомиссии является примером выполнения данного ранее соответствующего обещания. При этом он подчеркнул, что если соседи Украины будут нарушать право ЕС, Украина будет на это отвечать.

Украина в это время запустила альтернативный маршрут морского экспорта из Черноморских портов. Корабли сразу попадают в территориальные воды Румынии и Болгарии, а затем двигаются к месту своего назначения.

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