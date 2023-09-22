Дуда призвал искать 'золотую середину' в зерновом споре с Украиной: готов встретиться с Зеленским тет-а-тет

Президент Польши Анджей Дуда призвал искать "золотую середину" в зерновом споре с Украиной. Он также заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским тет-а-тет.

Об этом польский лидер рассказал в интервью телеканалу TV24. По словам Дуды, украинская сторона должна "понять позицию Польши".

"Нужно найти золотую середину и как-то решить эту проблему… Обе стороны должны себя понять", – сказал он.

Президент Польши также добавил, что "не может обрушить собственный рынок".

В то же время он готов встретиться с Зеленским, "как только такая возможность появится".

"Я обязательно буду с ним (украинским президентом, – ред.) разговаривать, но мы точно не будем говорить перед камерами. Мы будем разговаривать так, как много раз говорили - с глазу на глаз, как разговаривают друг с другом два друга, которые хотят разрешить разные сложные ситуации", – объяснил Дуда.

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Президент Польши добавил, что "не нужно повышать градус эмоций". Он подчеркнул, что зерновый спор касается очень небольшого отрезка украинско-польских отношений".

"Давайте не позволим, чтобы это повлияло на целое, потому что для этого нет никаких оснований, от этого выиграют только другие", – резюмировал Дуда.

Польша после решения Еврокомиссии отменить запрет на экспорт украинского зерна в Польшу, Венгрию и Словакию приняла решение об единоличном запрете. Это нарушает внутренние правила ЕС.

На фоне споров по импорту украинского зерна президент Польши Анджей Дуда призвал Киев помнить о предоставленной помощи и сравнил Украину с утопленником. Он заявил, что в вопросе сельхозпродукции будет твердо защищать интересы польских фермеров.

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