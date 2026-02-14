Почти полмиллиона беженцев "сбежали" из страны ЕС: какие условия предлагают украинцам

Германия приняла более 1,15 млн украинских беженцев, но почти полмиллиона из них за время войны уже покинули страну, переехав в другие государства Европейского Союза (ЕС) или вернувшись домой. Статус временной защиты для украинцев в Европе действует до марта 2027 года и постепенно трансформируется в долгосрочные условия проживания и работы.

Об этом пишет DW. По данным федерального министерства внутренних дел, по состоянию на начало февраля 2026 года в стране находились более 1,15 миллиона граждан Украины со статусом временной защиты.

Однако почти полмиллиона украинцев за это время покинули ФРГ, прекратив регистрацию в государственных реестрах. По официальной информации, среди украинских беженцев в ФРГ около 484 тысяч мужчин, из которых более 85 тысяч – в возрасте от 18 до 26 лет. Женщины составляют примерно 672 тысячи человек, еще более 300 тысяч – несовершеннолетние дети.

Такая структура объясняется условиями выезда из Украины и семейными обстоятельствами, когда матери с детьми составляют наибольшую группу тех, кто нуждался в немедленной защите. Украинцы могут въезжать в Германию без визы и находиться на ее территории до 90 дней без оформления дополнительных документов. После этого большинство оформляет статус временной защиты, который дает право на проживание, социальную помощь, медицинское страхование и доступ к рынку труда.

С 2022 года до конца января 2026-го более 471 тысячи граждан Украины покинули Германию и больше не фигурируют в Центральном реестре иностранцев. Часть из них вернулась в Украину, другие переехали в другие страны Евросоюза или за пределы Европы.

Основные причины отъезда – сложности с интеграцией, языковой барьер, высокая стоимость жизни и поиск лучших условий трудоустройства. Некоторые беженцы также выбирают страны с более теплым климатом или более понятными социальными программами.

В странах Европейского Союза в целом находится более 4,3 миллиона украинцев со статусом временной защиты. Этот статус сейчас продлен до марта 2027 года и гарантирует базовую социальную защиту, доступ к образованию, медицине и рынку труда.

В Германии и других государствах ЕС все активнее обсуждают переход от временной защиты к долгосрочным видам на жительство. Федеральным землям в ФРГ рекомендовано ускорить этот процесс, чтобы те украинцы, которые планируют остаться, могли интегрироваться глубже – через стабильную работу, жилье и образование.

Для украинцев регулярно проводят ярмарки вакансий, языковые курсы и программы переквалификации. Страны ЕС заинтересованы в привлечении работников в сферах медицины, ухода, логистики, промышленности и сервиса. В то же время от беженцев все чаще ожидают более активного участия в рынке труда и изучения языка страны пребывания.

