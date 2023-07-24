'Украина к этому полностью готова': Зеленский рассказал, когда начнутся переговоры по членству в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство полностью готово к переговорам относительно членства в Европейском Союзе. Они должны начаться уже в этом году.

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Об этом он рассказал в обращении 24 июля – в конце 516-го дня войны с Россией. Видео опубликовано на официальном канале президента на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинский лидер подчеркнул, что Украина выполняет все, что необходимо для того, чтобы переговоры о вступлении в ЕС начались как можно быстрее. От Евросоюза Киев также ждет полной готовности.

"Провел и несколько политических совещаний, в частности относительно Евросоюза, нашей интеграции. В этом году мы должны выйти на начало переговоров по членству. Украина к этому полностью готова – мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны. И делаем все возможное, чтобы и готовность Евросоюза была также полной. Именно в этом году", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, что на саммите НАТО в Вильнюсе Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и обсудил с ним дальнейшие шаги Украины по евроинтеграции.

"Отдельное внимание собеседники уделили вопросу подготовки Украины к началу переговоров о членстве в ЕС, а также рассмотрели состояние имплементации нашей страной соответствующих семи рекомендаций Европейской комиссии", – сообщали в пресс-службе ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас пора начать серьезные переговоры по членству Украины в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что нельзя отрицать факт того, что Украина влияет на силу Европы.