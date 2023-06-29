'Пора начать переговоры о членстве в ЕС': Зеленский рассказал, как Украина влияет на силу Европы. Видео

Президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас пора начать серьезные переговоры относительно членства Украины в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что нельзя отрицать факт того, что Украина влияет на силу Европы.

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Глава государства подчеркнул, что сейчас самое время усилить единство в Европе. Об этом он сказал в обращении к украинцам и миру в конце 491-го дня войны с Россией ( чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Украина влияет на силу Европы – это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе – в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", – отметил украинский лидер.

Он поблагодарил всех, кто работает на Украину, платит налоги, создает рабочие места и готовится к полному восстановлению страны после полномасштабного вторжения России. Сразу после победы над РФ в Украине будет введена масштабная программа трансформации. Об этом политик говорил с представителями бизнеса.

Он отметил, что сейчас для Украины самое главное – оборона, но экономика тоже является приоритетом.

Также он отдельно обратился со словами благодарности к украинским воинам, которые находятся на передовой и выгонят российских оккупантов из нашей земли. Президент отметил, что уже подготовлены еще три новых указа о награждении 419 воинов. Всего за время полномасштабной войны государственными наградами уже отмечены более 49 тысяч украинцев и украинок.

"Я благодарю каждого и каждую, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто сейчас в бою, кто сегодня тоже дал нам лучшую новость – о продвижении вперед украинских позиций. Слава вам, наши герои!" – сказал Зеленский.

Глава государства также рассказал о встрече в Киеве с 48-м вице-президентом США, сенатором Майком Пенсом. Он подчеркнул, что американская поддержка для Украины жизненно важна – от всех американцев, каждой американской семьи, всех общественных сил США, всех политических лидеров, Конгресса – обеих партий, конечно, от президента США Байдена.

Кроме того, лидер обсудил с Пенсом ситуацию на фронте и о потребности ВСУ в вооружении.

Состоялась также встреча с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны – Грета Тунберг, Маргот Вальстрем и другие.

"Говорили прежде всего о российском теракте и экоциде на Каховской ГЭС и вообще о работе нашей группы, которая будет заниматься именно теми вопросами, которые напрямую связаны с разрушительным влиянием российской агрессии на природу. Противодействие экоцида – это один из пунктов Украинской формулы мира, и мы должны реализовать каждый ее пункт, все аспекты мира", – отметил политик.

В этот же день Зеленский провел переговоры с президентом Гватемалы о формуле мира, сотрудничестве с Латинской Америкой, помощи Украине в разминировании и создании трибунала по поводу российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры ЕС якобы готовятся предложить Украине "будущие обязательства по безопасности". Таким образом лидеры блока стремятся согласовать долгосрочные обязательства для Киева на фоне роста нестабильности в России и продолжения боевых действий.