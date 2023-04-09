NYT об утечке документов: США, вероятно, шпионят за военным и политическим руководством Украины

Масштабная утечка секретных документов из Пентагона может свидетельствовать о том, что спецслужбы США шпионят не только за командованием страны-агрессора России, но и также подслушивают своих союзников.

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Соединенные Штаты шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины с целью получения четкого представления о боевых стратегиях страны. Об этом сообщает The New York Times.

Обнародованные секретные документы показывают, что США хорошо понимают планы РФ, благодаря чему Штаты способны предупреждать своих союзников о будущих намерениях Москвы. Более того, документы содержат ежедневные предупреждения американских спецслужб в режиме реального времени о сроках нанесения ударов Москвой и даже о ее конкретных целях.

В то же время опубликованные материалы подтверждают давно признанную представителями разведки идею о том, что Соединенные Штаты имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинских планах.

Примечательно, что утечка усложнила отношения США с союзными странами и вызвала сомнения в способности Пентагона хранить секреты. По мнению высокопоставленного представителя западной разведки, обнародование материала было болезненным, и оно может ограничить обмен разведданными между союзными странами.

На Западе опасаются, что утечка секретных документов потенциально может нанести реальный ущерб военным усилиям Украины, выявив, какие российские агентства больше всего известны Соединенным Штатам. Это свою очередь может дать стране-агрессору потенциальную возможность перекрыть источники информации.

Однако нынешние и бывшие официальные лица говорят, что еще слишком рано говорить о масштабах ущерба. Впрочем, если Россия сможет определить, как США собирают информацию, и перекроет этот поток, это может повлиять на ситуацию на поле боя в Украине.

Напомним, засекреченные военные документы, якобы подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию Сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением, попали в соцсети. В то же время их изменили в некоторых частях по сравнению с изначальным форматом, завысив западные оценки количества погибших воинов ВСУ и занизив оценки ликвидированных оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины отреагировали на утечку секретных военных документов, якобы подробно описывающих планы США и НАТО по наращиванию Сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что публикация в открытом доступе "секретных военных документов" об Украине демонстрирует стандартную тактику, к которой привыкла Российская Федерация. Москва хочет пошатнуть единство Запада и сделать так, чтобы государства начали подозревать друг друга.

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