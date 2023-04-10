''Слитые'' в сеть секретные документы США могли быть подделаны: в Reuters указали странные нюансы

В США не исключают, что проникшие в сеть секретные документы западной разведки относительно Украины, Китая и Ближнего Востока могли быть подделаны. В частности, с целью ввести в заблуждение людей относительно происхождения данных или же чтобы распространить дезинформацию, которая в первую очередь может нанести вред интересам американской безопасности.

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Об этом сообщило агентство Reuters. Издание ссылается на слова двух анонимных американских чиновников, отметивших, что Вашингтон до сих пор ищет источник утечки.

"Появившиеся в сети высокосекретные военные и разведывательные документы с подробностями, начиная от ПВО Украины и заканчивая израильским шпионским агентством "Моссад", заставили американских чиновников изо всех сил пытаться установить источник утечки. В то же время некоторые западные эксперты по безопасности и официальные лица США говорят о подозрениях, что это мог быть кто-нибудь из Штатов", – говорится в материале.

Накануне, 9 апреля, в Пентагоне заявили, что все еще проверяют подлинность документов, сфотографированные копии которых попали в сеть. Предполагают, что они содержат конфиденциальные и строго засекреченные материалы. Специалисты ведомства передали этот вопрос в Министерство юстиции США, которое уже начало уголовное расследование.

Издание пишет, что в "слитых" документах определенные данные по оценкам потерь Украины на поле боя были изменены, чтобы, вероятнее всего, выдать меньшими потери страны-агрессора РФ. Кроме этого, непонятным кажется то, почему один документ имеет гриф "несекретно", а в то же время содержит очень тайную информацию.

Утверждается, что американские власти сейчас расследуют источник утечки конфиденциальных данных, однако независимой проверки подлинности указанных документов еще не проводилось.

В Пентагоне выражают подозрения, что сфотографированные документы мог обнародовать в соцсетях именно американец, а не кто-либо из союзников. По словам специалистов, на это указывает "глубина тем, рассмотренных в документах". Вместе с тем не исключается, что за этой утечкой могут стоять "пророссийские элементы".

Напомним: 7 апреля The New York Times известила, что в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ перед запланированным контрнаступлением. При этом они были изменены в некоторых частях по сравнению с начальным форматом, с завышением западных оценок количества погибших воинов ВСУ и занижением оценок ликвидированных оккупантов.

Пропагандисты РФ решили использовать эту информацию в своих целях и отредактировали ее. Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов показал оригинальные данные и результаты российского фотошопа.

В Офисе президента Украины отметили, что опубликованные данные, вероятно, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

В дальнейшем стало известно, что в соцсети попала новая порция секретных документов США об Украине, а также Китае и Ближнем Востоке. В Пентагоне признали, что масштаб утечки вместе с чувствительностью данных может нанести огромный ущерб.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследователи Bellingcat установили, что "секретные документы" о якобы контрнаступлении ВСУ впервые появились в сети в начале марта 2023 года. В частности, они были опубликованы на популярной геймерской платформе Discord.

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