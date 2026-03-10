В стране ЕС изменили правила ВНЖ для украинцев: беженцев заставят сдавать новый экзамен

Украинцы, которые находятся во Франции по механизму временной защиты, смогут начать процедуру перехода к виду на жительство (titre de séjour). Для многих беженцев это означает фактическое долгосрочное закрепление во французской правовой системе, но среди обязательных условий – обновленный экзамен по гражданским знаниям.

В частности разъяснения относительно новых условий сопровождения, перечня документов и будущих изменений опубликовали в AFUCA. После перехода к виду на жительство вернуться к режиму APS уже нельзя, поэтому решение требует взвешенного подхода.

Кто может получить сопровождение AFUCA

Во Франции обновили правила перехода с APS на titre de séjour через организацию AFUCA. Помощь предоставляется только в отдельных семейных случаях при оформлении вида на жительство категории vie privée et familiale.

сопровождение возможно для украинцев, которые находятся в браке или гражданском партнерстве PACS с гражданином Франции;

помощь могут получить родители ребенка, который имеет французское гражданство;

длительное проживание во Франции или обучение ребенка в местной школе не дает оснований для перехода через AFUCA;

процедура admission exceptionnelle au séjour (AES) формально существует, но она не применяется к украинцам со статусом APS.

Как происходит подача документов

Подача документов на titre de séjour будет проходить в специальном формате, который в префектурах называют "украинские уикенды". В эти дни заявители смогут подать подготовленные досье при участии консультантов.

перед подачей проводится консультация, во время которой проверяют ситуацию заявителя и имеющиеся документы;

специалисты объясняют, какие материалы нужно добавить к досье;

после проверки формируется полный пакет документов для передачи в префектуру;

окончательный официальный перечень документов еще ожидается от французских административных органов.

Отдельные требования для предпринимателей

Украинцы, которые планируют оформлять вид на жительство на основании предпринимательской деятельности, должны выполнить дополнительные требования.

это касается деятельности в сферах artisanal, commercial или libérale;

обязательным документом станет avis sur projet – оценка бизнес-проекта компетентными органами;

Новый экзамен для иностранцев с 2026 года

Еще одним изменением станет введение экзамена по гражданским знаниям – examen civique. С января 2026 года сертификат о сдаче экзамена станет обязательным, его будут требовать при оформлении вида на жительство на 2 или 4 года. Документ также будет необходим для подачи на десятилетнюю карту резидента – его нужно добавлять к досье при обновлении или продлении статуса.

Что меняется после перехода с APS

После получения titre de séjour украинцы переходят к общему режиму пребывания иностранцев во Франции. Их статус становится таким же, как и у граждан других третьих стран, проживающих в государстве на основании вида на жительство.

для детей можно оформить документ DCEM , что позволяет несовершеннолетним путешествовать за пределы Франции;

, что позволяет несовершеннолетним путешествовать за пределы Франции; в течение одного года нужно обменять украинское водительское удостоверение на французское;

из-за значительной нагрузки на префектуры рассмотрение административных дел может затягиваться

Режим APS для украинцев пока продолжает действовать до марта 2027 года. Поэтому для тех, кто планирует оставаться во Франции длительное время, вопрос перехода на вид на жительство постепенно становится частью практического планирования.

Как уже сообщал OBOZ.UA, во Франции переходят к новой фазе миграционной политики. Акцент смещается с приема новых граждан на управление уже имеющимися миграционными сообществами – определение их статуса, обеспечение жилья, трудоустройства и интеграции.

