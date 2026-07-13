Украина имеет преимущество в войне, но должна воспользоваться им до наступления зимы – Politico

Украина получила стратегическое преимущество в войне благодаря дальнобойным ударам по территории России, которые всё сильнее бьют по её экономике, логистике и военному потенциалу. Однако в Киеве считают, что это "окно возможностей" продлится недолго — к началу зимы Россия может адаптироваться к новым угрозам, а традиционные массированные атаки на украинскую энергетику вновь осложнят ситуацию.

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Об этом пишет Politico. Издание ссылается на украинских чиновников, дипломатов стран ЕС и представителей НАТО.

Украина пытается максимально ослабить Россию до зимы

Издание отмечает, что украинское командование стремится нанести России сейчас максимальный ущерб ещё до наступления холодов. Основную роль в этом играют дальнобойные беспилотники, которые всё чаще поражают военные и энергетические объекты глубоко в тылу противника.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что сегодня Россия выглядит слабее именно благодаря тому, что Украина смогла развить собственные возможности для нанесения глубоких ударов.

По словам двух украинских чиновников, с которыми пообщалось издание, сейчас главное – усиливать давление на Кремль, пока Россия еще не смогла воспроизвести украинские технологии дальнобойных дронов и начать массово использовать их в ответ.

В то же время собеседники издания подчеркивают, что именно зимой Украина традиционно становится более уязвимой из-за систематических ударов России по энергетической инфраструктуре и теплосетям.

Удары по НПЗ вызвали топливный кризис в России

Одним из главных успехов Украины Politico называет кампанию систематических ударов по российской топливной инфраструктуре.

Только за последнюю неделю украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске, расположенный более чем в 2500 километрах от линии фронта и обеспечивающий около десятой части всей российской переработки нефти. Также были поражены предприятия в Татарстане, Саратовской и Воронежской областях, а один из беспилотников поразил российский танкер во время прохождения через канал между Азовским и Чёрным морями.

Издание отмечает, что с весны Украина целенаправленно атакует предприятия, производящие бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Это уже привело к дефициту топлива во многих регионах России.

Особенно сложной стала ситуация в оккупированном Крыму, где оккупационные власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение и ограничить продажу топлива. Это уже сказалось и на туристическом сезоне.

Издание отмечает, что для Украины Крым имеет не только символическое, но и важное военное значение, поэтому нарушение топливной логистики затрудняет снабжение российских войск и подрывает демонстрацию контроля Москвы над полуостровом.

Кремль уже ощущает последствия

По мнению Маргуса Цахкны, давление Украины уже влияет даже на настроения российской политической верхушки.

По его словам, в Кремле все реже говорят о победе в войне.

"Они уже говорят не о победе, а, что лично с ними будет после окончания войны", – отметил эстонский министр.

Подобного мнения придерживаются и дипломаты Европейского Союза.

Один из них заявил Politico, что сейчас настал самый важный момент, чтобы максимально поддержать Украину.

"Мы должны дать Украине всё, что ей нужно, потому что именно сейчас настало время оказывать давление. Любые задержки дорого обойдутся всем нам. Украина воюет не только за себя", – сказал собеседник издания.

Беларусь стала ещё одним сигналом ослабления России

Politico также обращает внимание на недавнюю ситуацию вокруг Беларуси.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко демонтировать российские ретрансляторы на территории Беларуси, пригрозив их уничтожением в случае отказа. По словам Зеленского, Минск выполнил это требование.

Бывший белорусский дипломат Уладзимир Астапенко считает, что этот случай свидетельствует о потере Лукашенко уверенности в способности Кремля гарантировать его безопасность.

"Россия уже не может защитить даже саму себя, поэтому Лукашенко понимает, что она не сможет защитить и его", – сказал он.

Маргус Цахкна назвал белорусского правителя своеобразным индикатором процессов внутри России.

"Такие люди хотят лишь выжить. Возможно, Лукашенко лучше нас видит, что на самом деле происходит в Кремле", – отметил он.

Главная задача – опередить Россию в технологической гонке

Несмотря на нынешнее преимущество, собеседники Politico предупреждают, что оно может оказаться временным.

Экономика Москвы находится в состоянии военного положения. Россия наращивает производство беспилотников, а её военные постепенно приспосабливаются к украинским инновациям.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил изданию, что Украине нужны дополнительные миллиарды долларов военной помощи, чтобы успеть создать новый цикл военных технологий раньше, чем это сделает Россия.

"Если у нас будет достаточно ресурсов для нового цикла военных инноваций до того, как Россия адаптируется к нынешнему, это даст нам ещё примерно шесть месяцев преимущества", — сказал он.

Именно поэтому министры обороны девяти европейских государств уже обратились к Еврокомиссии с призывом ускорить согласование финансирования украинских оборонных программ.

Наибольшей проблемой остается баллистика

В то же время Украина до сих пор не располагает достаточным количеством средств для перехвата российских баллистических ракет.

Во время саммита НАТО в Анкаре президент Владимир Зеленский подчеркнул, что именно ракеты для систем Patriot сейчас являются одним из ключевых приоритетов для Украины.

"Помогите нам получить больше ракет для систем противовоздушной обороны. Все остальное мы способны сделать сами", – заявил президент.

Изменение ситуации на фронте повлияло на позицию Трампа

Politico также обращает внимание на изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Во время саммита НАТО он заявил, что за последнее время между ним и Владимиром Зеленским сложились хорошие отношения, а также сообщил о готовности предоставить Украине лицензию на производство систем Patriot.

В Европейском Союзе считают, что такое изменение во многом связано с успехами Украины на поле боя.

"Трамп поддерживает победителей. А сейчас победителем выглядит именно Зеленский. И нам нужно сделать все, чтобы так оставалось и в дальнейшем", — сказал один из дипломатов ЕС в комментарии изданию.

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