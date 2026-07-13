Российская ПВО не успевает за развитием украинских дронов: военные корреспонденты "З" бьют тревогу

Удары украинских дронов по военным и энергетическим объектам на территории России продолжают демонстрировать уязвимость российской системы противовоздушной обороны. На этом фоне даже российские Z-блогеры всё чаще критикуют власти, признавая неспособность ПВО эффективно противодействовать новым типам украинских дронов.

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Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что украинские атаки усиливают критику в адрес Кремля даже со стороны российских провоенных комментаторов.

По данным ISW, один из самых влиятельных российских военных блогеров заявил, что атаки украинских беспилотников уже вызвали настоящий кризис в западных регионах России. По его мнению, причиной является не только дефицит современных средств ПВО, но и "откровенная халатность" российских чиновников.

В то же время блогер считает, что российские власти не смогут быстро устранить существующие проблемы. Кроме того, поврежденные нефтеперерабатывающие заводы и энергетические подстанции невозможно быстро заменить новыми.

Еще одной проблемой российские военные обозреватели называют ситуацию в Азовском море. По их оценкам, российский флот не способен обеспечить надлежащую защиту танкеров и других судов от атак украинских морских и воздушных беспилотников. В качестве одного из возможных вариантов они предлагают создать единую систему защиты судоходства вместо нынешней модели, когда различные ведомства работают отдельно.

Другой российский военный аналитик признал, что система российской ПВО по-прежнему основана на советских принципах, которые были рассчитаны прежде всего на отражение массированных ракетных ударов. В то же время такая модель, по его словам, оказалась малоэффективной против небольших беспилотников, летящих на малой высоте и способных обходить элементы обороны.

В ISW отмечают, что Россия в настоящее время отстает в технологическом развитии беспилотной войны. По мнению аналитиков, украинские удары и в дальнейшем будут демонстрировать слабые места российской системы ПВО и создавать серьезные проблемы для защиты как территории РФ, так и оккупированных украинских регионов.

Напомним, Украина продолжает кампанию дальнобойных ударов по объектам российской нефтепереработки — и давление, которое испытывает Россия, запустило в Москве определенные скрытые процессы. В окружении российского диктатора Владимира Путина усиливается требование о коренных изменениях.

Также OBOZ.UA сообщал, что на днях в Reuters рассказали, что Путину предлагали "компромисс" по Украине. Советники диктатора пытались убедить его, что установление режима прекращения огня и поиск компромиссных решений, таких как замораживание линии соприкосновения, – в интересах не только Украины, но и России.

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