Российский диктатор Владимир Путин отклонил предложения о компромиссе и прекращении огня в Украине, выдвинутые его советниками. Кремлевский лидер настроен продолжать войну и рассчитывает захватить оставшуюся часть территории Донбасса.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю. По словам одного из собеседников агентства, Путин сделал ставку на достижение главной цели — установление контроля над оставшейся территорией Донбасса. Этот же источник утверждает, что российский лидер недавно упрекнул группу своих советников, которые предлагали компромиссный вариант с прекращением боевых действий на нынешней линии соприкосновения.

Другой источник заявил, что Путин убежден в способности России в ближайшее время захватить Донбасс. Еще двое собеседников Reuters предположили, что вместо поиска компромисса Кремль может прибегнуть к дальнейшей эскалации войны. Один из них назвал "высокой вероятностью" усиление боевых действий в ближайшие месяцы.

По информации агентства, дополнительным фактором, укрепившим позицию российского президента, стали недавние удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и портам на территории России.

В Кремле в ответ на запрос Reuters заявили, что Россия "готова к мирному урегулированию", однако, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, страна "имеет достаточно возможностей действовать самостоятельно и продолжать специальную военную операцию".

В Офисе президента Украины, комментируя публикацию Reuters, заявили, что данные украинской разведки последних месяцев свидетельствуют о подготовке России к дальнейшим военным действиям, а не к мирному урегулированию. По словам высокопоставленного чиновника, Кремль рассматривает возможность новых операций в Украине или даже потенциального нападения на другое европейское государство.

Reuters также отмечает, что отдельные российские военные эксперты публично обсуждают сценарии дальнейшей эскалации, в частности возможность ударов по объектам НАТО и Европейского Союза. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна укреплять собственную безопасность и не может "закрывать глаза" на милитаризацию Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь Североатлантического альянса МаркРютте лично не в состоянии понять логику действий российского диктатора Владимира Путина. Понятно, что для Запада лучшим завершением войны в Украине были бы немедленные мирные переговоры с Москвой. Однако что именно могло бы заставить главу Кремля согласиться на мирные переговоры, генсек НАТО не понимает.

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