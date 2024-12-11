Украина имеет полную поддержку со стороны политического истеблишмента Канады как во власти, так и у оппозиции, – Порошенко

Украина в Канаде имеет полную поддержку всего политикума, поэтому решение о дополнительной помощи для Киева было ожидаемым.

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Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в сообщении на Facebook.

"Ожидаемая хорошая новость из Канады по одобрению дополнительных сотен миллионов долларов на военную и финансовую помощь Украине", – написал он.

Порошенко отметил, что лично обсуждал необходимость принятия такого решения в ноябре в ходе многочисленных встреч с канадскими парламентариями в Оттаве.

"В эти сложные времена Украина имеет полную поддержку со стороны канадского политического истеблишмента как во властных, так и оппозиционных кругах", – подчеркнул он.

Как известно, во время визита в Канаду Порошенко встретился с членами Парламента и теневыми министрами – представителями Консервативной партии.

"Заручился полной поддержкой ключевых представителей Консервативной партии Канады в продвижении приоритетных для нашего государства вопросов – увеличении военной помощи без ограничений, усилении санкционного давления против России, обеспечении надлежащей финансово-экономической поддержки и ускорении членства Украины в НАТО", – написал Порошенко.

Также Петр Порошенко в Оттаве провел встречу с парламентской группой дружбы Канада-Украина. Он подчеркнул, что всеобъемлющая военно-политическая и экономическая помощь Украине должна оставаться в топ приоритетах канадской внешней политики.

В интервью телеканалу CBC Петр Порошенко сказал, что Канада могла бы финансировать производство украинского вооружения для нужд ВСУ. По мнению Порошенко, это существенно ускорило бы поставки необходимых средств на фронт.