"Украина имеет огромный потенциал": Рубио о переговорах в Эмиратах и полезных ископаемых. Видео

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина способна продемонстрировать стремительный экономический рост. По его словам, Киев способен удвоить свой внутренний валовой продукт в течение следующих 10 лет.

Видео дня

Об этом он заявил во время брифинга, комментируя трехсторонние переговоры в Абу-Даби. По словам главы Госдепа, стратегические планы по восстановлению и развитию страны разрабатываются уже сейчас, чтобы вступили в силу сразу после завершения боевых действий.

"Критически важные полезные ископаемые Украины являются частью ее будущего экономического процветания. Эта война когда-то закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы, чтобы иметь возможность ее отстроить. Украина имеет огромный экономический потенциал, это страна, которая может удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия с помощью правильных экономических шагов", – заявил чиновник.

По словам главы Госдепа, в Вашингтоне рассматривают процветающую экономику Украины как составляющую длительного и стабильного мира. В то же время ключевым ресурсом для будущего восстановления и финансовой независимости Украины американская сторона считает богатые залежи критически важных полезных ископаемых.

Переговоры в Абу-Даби – последняя информация

Напомним, в среду, 4 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) прошел новый раунд переговоров о прекращении российско-украинской войны. Как и в прошлый раз, встреча проходила в трехстороннем формате – Украина, США и Россия.

Встреча была закрытой, но предварительно известно, что обсуждались "параметры окончания войны", включая режим прекращения огня, территориальные вопросы (в частности статус Донбасса) и гарантии безопасности для Украины.

Стороны охарактеризовали встречи как "позитивные и конструктивные", но признали отсутствие прорыва по ключевому вопросу территорий. Со своей стороны Зеленский после переговоров подтвердил, что документ о гарантиях безопасности от США готов на 100%, но требует финального согласования.

Напомним, военно-политическое руководство России продолжает демонстрировать свою приверженность первоначальным требованиям войны. Также россияне продолжают попытки отвлечь внимание и добиться уступок на мирных переговорах, которые совпадут с окончанием срока действия нового Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) 5 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, перенос очередного раунда трехсторонних переговоров выглядит техническим лишь на первый взгляд. Формальное объяснение – встреча представителей Москвы и Вашингтона во Флориде. На самом деле речь идет не об изменении дат, а об изменении приоритетов и баланса переговорных треков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!