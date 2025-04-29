Украина и Венгрия договорились о переговорах по разблокированию пути в ЕС, – Стефанишина

Начиная с 12 мая, Украина и Венгрия планируют проводить консультации на регулярной основе по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. Наша сторона уже подготовила и представила Будапешту дополнительные предложения, благодаря которым дипломаты надеются урегулировать спорные вопросы.

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Об этом в эфире новостного марафона сообщила Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. "Надеюсь, этот диалог проложит путь к разблокированию переговорного процесса как минимум", – отметила она.

Стефанишина рассказала об итогах рабочего визита украинской команды в Будапешт.

"Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, до тех пор, пока мы не определим весь перечень задач в рамках тех 11 рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны", – рассказала чиновница.

На текущей неделе украинская команда будут работать над контрпредложениями Будапешта. И уже 12 мая могут быть промежуточные результаты.

"У меня была встреча с заместителем министра иностранных дел [Левенте Мадяром], это человек в команде премьер-министра [Венгрии Виктора] Орбана, который отвечает за политику по Украине. С ним мы проговорили то, что после каждых технических консультаций мы будем иметь личное общение и при необходимости в пределах двух недель проведем снова личную встречу", – отметила вице-премьер.

По ее словам, от представителей Венгрии на переговорах не было резких или радикальных заявлений.

"Мы согласовали, что с данного периода времени мы работаем над тем, чтобы создать необходимый баланс. Мы не считаем, что в украинской системе есть серьезные пробелы, но мы слышим предостережения венгерской стороны и готовы предлагать решения, которые будут взаимоприемлемы", – подытожила Стефанишина.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал Венгрию за блокировку важных решений: введения 17-го пакета санкций против России, открытия первого кластера по переговорам касательно членства Украины в ЕС и выделения средств из Европейского фонда мира на частичное возмещение расходов на оружие.

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