'Все равно, что говорить со стеной': Сикорский пожаловался на политику Венгрии касательно России и Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал внешнюю политику Венгрии. Она блокирует 17-й пакет санкций против России, открытие первого кластера по переговорам касательно членства Украины в ЕС и выделение средств из Европейского фонда мира на частичное возмещение расходов на оружие, предоставляемое странами ЕС.

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Об этом Сикорский сказал в понедельник, 14 апреля, после заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, передает "Радио Свобода". По его словам, Венгрия – единственная страна Европы, у которой нет той моральной ясности, которую имеют остальные благодаря атакам на Украину, которые осуществляет Путин.

"Я снова призвал Венгрию снять вето на выделение средств и прекратить блокировку переговорного процесса. Но это все равно, что говорить со стеной", – заявил министр.

Отметим, что Венгрия в лице главы правительства Виктора Орбана и главы дипломатии Петера Сийярто на протяжении последних трех лет не раз демонстрировала свою приверженность Кремлю. С начала полномасштабного российского вторжения Будапешт делает заявления, противоречащие общей позиции ЕС касательно поддержки Украины.

Напомним: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна резко высказался по поводу позиции, которую заняла Венгрия. По его словам, это государство является частью команды российского диктатора Владимира Путина, а не европейской.

Цахкна предложил лишить венгерского премьера Виктора Орбана права голоса в Европейском Союзе, чтобы предотвратить раскол в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия также не поддерживает пошлины, которые Европейский Союз готовится ввести в отношении импорта из США в ответ на аналогичные действия американской администрации. В Будапеште настаивают на разрешении конфликта путем переговоров, а не контрмер.

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