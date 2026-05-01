Украина и пять стран Европы создали коалицию по оборонным закупкам: что известно

Украина вместе с пятью странами Европы запускает новую оборонную коалицию, получившую название Coalition for Resilient Procurement and Unified Support (то есть, "Коалиция за устойчивые закупки и единую поддержку", но и английская аббревиатура CORPUS также довольно красноречива, – OBOZ.UA). Коалиция должна изменить подход к оборонным закупкам и сделать их более согласованными и эффективными.

В коалицию вошли закупочные агентства Украины, Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании. Меморандум о сотрудничестве был подписан 30 апреля в Киеве, сообщили в Минобороны.

Инициатором создания коалиции выступило украинское Агентство оборонных закупок ДОТ. Соответственно, глава ДОТ Арсен Жумадилов будет возглавлять CORPUS в течение первого года, а в дальнейшем председательство будет осуществляться на ротационной основе по единогласному решению участников.

О чем речь

Для Украины CORPUS открывает возможность обмениваться опытом обеспечения войска, а партнеры получают доступ к практическим решениям, которые работают в условиях войны, пояснили в Минобороны.

Отдельный интерес вызывают ИТ-решения ДОТ, внедряемые Минобороны в процессе общей цифровой трансформации ведомства. В частности, речь идет об экосистеме DOT-Chain: маркетплейс вооружения DOT-Chain Defence, систему управления питанием DOT-Chain Food и систему управления поставками оперативного уровня DOT-Chain Arsenal.

Как это будет работать

Взаимодействие между агентствами будет происходить на операционном уровне – через обмен решениями по работе с рынком, цифровых инструментов, антикоррупционных и комплаенс-практик, а также организации поставок.

В то же время, коалиция остается открытой для других стран-партнеров при условии присоединения к Меморандуму и единодушной поддержки Совета директоров CORPUS.

"Сегодня системы обеспечения работают в условиях быстрых изменений и общих угроз, что требует более тесной координации между странами. Мы уже сотрудничаем с партнерами на практическом уровне, и CORPUS является следующим шагом в развитии этого взаимодействия", – подчеркнул глава ДОТ Арсен Жумадилов.

