Литва первой в мире демонтирует атомный реактор, аналогичный чернобыльскому: будут задействовать роботов

Литва готовится к демонтажу активных зон реакторов Игналинской атомной электростанции, где работали реакторы типа РБМК, аналогичные тем, что использовались на Чернобыльской АЭС. Работы продолжаются на площадке станции, а завершить весь процесс вывода объекта из эксплуатации планируют к 2049 году.

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О планах сообщило литовское издание LRT.lt, журналисты которого побывали на территории электростанции. Руководство станции заявляет, что демонтаж активной зоны реактора станет беспрецедентным проектом в мировой практике.

"Это будет самая сложная задача. Но мы будем первыми в мире, кто это сделает", – сказал директор станции Линас Баужис.

Первый в мире

Второй энергоблок Игналинской АЭС был оснащен реакторами РБМК, которые в свое время считались одними из самых мощных в мире. Сейчас работники демонтируют оборудование и конструкции, которые можно безопасно разобрать без привлечения узкопрофильных специалистов.

Наиболее опасные работы будут выполнять машины, оснащенные современными технологиями резки. По словам представителей станции, люди обычно не работают непосредственно с оборудованием, уровень радиоактивности которого настолько высок.

Отдельным этапом станет демонтаж графитовых элементов реактора. Для этого планируется привлечь международные компании, вероятно из США или Франции. До этого этапа еще остается некоторое время, а пока желающие могут посещать экскурсии на территории станции.

"Все забронировано на несколько недель вперед", – рассказала экскурсовод Милда Кишките во время осмотра объекта, который постепенно разбирают и демонтируют.

Город Висагинас, рядом с которым расположена станция, уже рассматривает возможность развития направления ядерного туризма. Местные власти хотят привлекать не только обычных туристов, но и специалистов и энтузиастов атомной энергетики.

Масштабы демонтажа

По словам представительницы станции Йолиты Мажейкене, на данный момент демонтировано около 45% оборудования. Она отметила, что из реакторов уже вывезли как отработанное, так и неиспользованное ядерное топливо.

Несмотря на это, правила доступа на объект остаются почти такими же строгими, как и десятки лет назад. Посетители проходят контроль и используют защитную одежду, перчатки и другое снаряжение. Руководство объясняет это наличием радиоактивных поверхностей и оборудования, которое до сих пор остается на территории станции.

Конечной датой завершения всего проекта вывода станции из эксплуатации называют 2049 год. По словам директора Линаса Баужиса, одним из важнейших достижений уже стало извлечение всего ядерного топлива из реакторов и его перемещение в хранилища.

"Самое важное то, что мы вывезли все топливо из реакторов и поместили его на хранение на 50 лет. За это время государство должно построить глубокое геологическое хранилище, где к 2090 году будет окончательно захоронено все отработанное топливо", – пояснил он.

В настоящее время геологи оценивают 77 потенциальных площадок почти в 30 муниципалитетах страны. В то же время муниципалитет Висагинаса уже исключили из списка возможных мест для строительства такого объекта.

Баужис подчеркнул, что решение будут принимать ученые, а не политики. "Именно ученые, а не политики, определят, где будет расположено хранилище", – сказал он.

Металл и отходы

Часть территории бывшей атомной станции уже напоминает обширную промышленную площадку с демонтированными металлическими конструкциями. Все оборудование, которое можно безопасно разобрать, постепенно демонтируют, а полученный металл продают на аукционах или отправляют на переработку.

Руководство станции ставит целью вернуть к повторному использованию не менее 77% металлов после их очистки от радиоактивного загрязнения. В частности, планируется дезактивировать около 1400 тонн меди, которую в будущем можно будет использовать для производства ветровых турбин.

По словам директора, отказ от очистки металла привел бы к необходимости строительства значительно более крупного и дорогого хранилища для радиоактивных отходов, что увеличило бы расходы на миллионы евро.

Материалы, которые невозможно продать или использовать повторно, временно хранят в специальных хранилищах в соответствии с уровнем их радиоактивности. Окончательное решение об их захоронении еще предстоит принять.

Будущее станции

Одним из символов прошлой работы Игналинской АЭС остается машина для перегрузки ядерного топлива – специализированный кран, который когда-то был одним из ключевых элементов эксплуатации реакторов. Сейчас это оборудование также постепенно демонтируют.

В будущем хранилища для радиоактивных компонентов могут выглядеть как искусственные холмы или насыпи, тогда как хранилища отработанного топлива останутся бетонными сооружениями.

В то же время руководство станции рассматривает возможность не сносить главные реакторные корпуса. По словам Баужиса, их можно было бы использовать в качестве научно-исследовательского полигона или технологического центра.

"Мы также рассматриваем, стоит ли вообще сносить основные здания реакторов. Возможно, целесообразнее сохранить их в качестве научной испытательной площадки или технологического центра, а не тратить 100 млн евро на снос", – сказал директор станции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Норвегия выделит 100 миллионов норвежских крон на восстановление защитной конструкции над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Необходимость ремонта возникла после российской атаки беспилотником, которая повредила объект в феврале этого года.

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