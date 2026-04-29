Германия хочет присоединиться к украинскому оборонному кластеру: что известно

Германия планирует присоединиться к украинскому оборонному кластеру Brave1, расширяя сотрудничество в сфере оборонных технологий. Такой шаг имеет целью сформировать системное и долгосрочное партнерство между странами.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его заявление прозвучало по итогам круглого стола в Берлине, посвященного укреплению немецко-украинского сотрудничества в оборонной промышленности.

"Правительство Германии также выразило готовность рассмотреть возможность присоединения к украинской программе Brave1", – подчеркнул министр.

Украинские оборонные инновации становятся основой нового партнерства с Германией

Писториус добавил, что Германия переходит от ситуативной поддержки Украины к стратегическому партнерству. По его словам, в Берлине видят значительный потенциал в совместном развитии оборонной сферы, учитывая высокий уровень инновационности украинских решений, что делает сотрудничество взаимовыгодным.

Он также подчеркнул, что украинские технологии отличаются высокой скоростью развития и инновационностью, ведь создаются и совершенствуются непосредственно в условиях боевых действий.

Поэтому для Германии такое взаимодействие станет источником ценного опыта в сфере инновационного подхода, закупок и работы в условиях быстрых технологических изменений.

В рамках дальнейшего взаимодействия стороны планируют определить приоритетные технологические направления и ключевые проекты. Речь идет о совместных исследованиях, разработках, а также непосредственном производстве вооружений.

Борис Писториус отметил, что углубление сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами станет одним из центральных вопросов во время его будущих визитов в Украину.

Кроме того, в Германии рассматривают потенциал партнерства с Украиной в сфере создания дальнобойного высокоточного вооружения.

Что известно о кластере Brave1

Оборонный кластер Brave1 был создан в 2023 году. За первый год работы украинские разработчики зарегистрировали на платформе более 1600 разработок в 12 приоритетных направлениях, определенных Генштабом ВСУ.

Кластер предоставляет разработчикам доступ к грантовому финансированию, способствует организации испытаний на полигонах и сопровождает процесс кодификации. В рамках Brave1 реализуются проекты в сфере беспилотных систем различных типов, средств радиоэлектронной борьбы и других военных технологических решений.

Напомним, ранее украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что Киев договаривается о расширении военно-технического партнерства с одним из ведущих немецких производителей вооружения – компанией Diehl Defence. Речь идет прежде всего об усилении противовоздушной обороны и развитии совместных оборонных проектов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Германия согласовали масштабный пакет оборонного сотрудничества общей стоимостью 4 млрд евро. В него вошли сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны.

