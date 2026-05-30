Украина и Канада запускают совместное производство украинских беспилотников: что известно

Украина и Канада запускают новый совместный проект по производству украинских беспилотных систем. Проект предусматривает запуск производства украинских разведывательных беспилотников в Канаде, но все произведенные дроны будут направлены Силам обороны Украины.

Соответствующая договоренность уже подписана в министерствах обороны Украины и Канады. Таким образом, страны "усиливают оборонно-промышленное сотрудничество", отметили в украинском Минобороны.

Какие предприятия привлечены

Совместное предприятие Airlogix-Sentinel – это объединение украинской tech-компании Airlogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development.

"Airlogix – мы специализируемся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и авиационных комплексов для военных и гражданских применений. Компания основана в 2020 году как стартап по изготовлению грузовых дронов, но очень быстро мы были вынуждены адаптироваться к изменениям, вызванным войной. Мы переориентировали свою деятельность на разработку БпЛА для военных нужд", – рассказали украинские производители (на фотографии ниже – один из дронов Airlogix).

"Sentinel R&D – это компания, разрабатывающая боевые беспилотные летательные аппараты, созданные инженерами, которые проектируют их прежде всего для военных. Мы предлагаем самую доступную на рынке модульную платформу беспилотников с фиксированным крылом, независимую от полезной нагрузки. Все создано специально для боевого пространства", – отметил канадский производитель (ниже – пример его продукции).

Win-win партнерство

Проект будет реализован при поддержке правительств Украины и Канады. Он "ускорит поставки украинским воинам оборудования для проведения разведки и планирования операций", обещают в Минобороны.

Совместное производство создает ряд возможностей и для Канады. Речь идет о расширении канадских производственных мощностей в сфере критических технологий и доступ к эффективным решениям современной войны.

"Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам безопасности обоих государств в рамках win-win партнерства и украинской стратегии обороны", – отметили в ведомстве Михаила Федорова.

