Украина и Европа готовят план завершения войны: о чем говорится в 12 пунктах

Европейские страны вместе с Украиной разрабатывают предложение по прекращению российско-украинской войны на нынешней линии фронта, которое состоит из 12 пунктов. Контролировать реализацию плана сможет Совет по миру под председательством президента США Дональда Трампа.

Об этом узнало агентство Bloomberg. Журналисты подчеркнули, что финального текста еще нет и отдельные пункты плана еще могут пересматриваться и меняться.

Что известно об украинско-европейском мирном предложении

Судя по информации собеседников Bloomberg, перед началом мирных переговоров Киев и европейские столицы настаивают на прекращении огня и остановке боевых действий по линии разграничения, которая существует сейчас.

"После того, как Россия последует примеру Украины и согласится на прекращение огня, а обе стороны обязуются прекратить территориальное наступление, предложения предусматривают возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными", – сказано в статье.

Киев хочет получить гарантии безопасности, средства на устранение ущерба, нанесенного войной, и возможность скорейшего вступления в Европейский Союз.

Постепенно Запад будет снимать санкции с РФ, хотя примерно 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центрального банка России будут возвращены только после согласия Москвы внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины.

Ограничения могут быть возобновлены в случае нового нападения страны-агрессора.

"Москва и Киев начнут переговоры об управлении оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают оккупированные земли российскими", – заявили в агентстве, ссылаясь на информированные источники.

Этот план, который перекликается с последними тезисами Дональда Трампа, будет опираться на позицию Соединенных Штатов Америки.

"Любое предложение должно быть одобрено Вашингтоном, и европейские официальные лица могут приехать в США на этой неделе", – рассказали неназванные собеседники.

– Днем ранее президент Владимир Зеленский предположил, что устойчивый мир в Украине возможен и без какого-то финального мирного соглашения с Россией. В таком сценарии постоянство мира могли бы обеспечивать гарантии безопасности, предоставленные сильными партнерами.

– Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война в Украине завершится переговорами. Он заверил, что Киев после мира или перемирия получит защиту от партнеров.

