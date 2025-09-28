Украина будет иметь защиту после соглашения о прекращении огня, - Рютте

Война России против Украины, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, скорее всего завершится переговорами. Он выступил в военной академии Вест-Пойнт в США и подчеркнул, что после мирного соглашения или долгосрочного перемирия Украина получит защиту от партнеров.

Видео дня

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Рютте. Генсек НАТО подчеркнул, что диктатор Путин стремится к полному контролю, однако в Кремле, вероятно, осознают нереальность такого сценария. По его словам, именно переговоры могут стать логическим финалом войны, даже если сейчас в это трудно поверить.

Слова о будущем

Рютте признал, что не каждый конфликт завершается диалогом, но для Украины этот путь выглядит наиболее вероятным. Он заверил, что президент Владимир Зеленский должен быть уверен – после любого соглашения о прекращении огня страна не останется один на один с агрессором. Украина получит поддержку и гарантии безопасности.

Подобную позицию недавно озвучил президент Финляндии Александер Стубб. По его словам, военная часть гарантий безопасности уже фактически сформирована, а партнеры продолжают работать над политическим аспектом. Зеленский в своем выступлении на Генассамблее ООН подчеркнул, что без силы международное право не действует, а гарантировать безопасность могут только сильные союзники и оружие.

Реакция Москвы

В то же время Россия отказалась от любых переговоров, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News. По его словам, Москва отвергает и двусторонние контакты с Киевом, и встречи с участием Вашингтона. Он обратил внимание, что РФ продолжает нести значительные потери на поле боя, но не достигает результатов, поэтому ситуация для Кремля все сложнее.

"Россияне должны проснуться и принять реальность. Много людей погибает. Им нечем гордиться. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить ради очень небольшого, если вообще хоть какого-то, военного преимущества на местах?" – сказал Вэнс. По его словам, агрессору придется столкнуться с тем, что ресурсы не безграничны.

Оружие от США

Параллельно продолжаются дискуссии вокруг возможных поставок новых видов вооружений Украине. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в комментарии Fox News отметил, что решение о передаче ракет Tomahawk странам НАТО для дальнейшей передачи Киеву еще не принято. Он подтвердил, что Зеленский неоднократно обращался с такой просьбой, но пока Вашингтон не дал согласия.

"Это решение не принято. Но я знаю, что Зеленский действительно просил об этих ракетах", – сказал Келлог. Он напомнил, что администрация Трампа ранее отказывалась разрешать такую передачу, и вопрос остается открытым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо заявил, что пилоты альянса имеют полномочия действовать решительно – вплоть до сбивания самолета – если возникнет прямая угроза безопасности союзников. Он отметил, что окончательную оценку и решение должны принимать военные, подготовленные действовать в критических ситуациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!