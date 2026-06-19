Украина и Болгария обсуждают совместную работу в рамках Drone Deal

Президент Украины Владимир Зеленский, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Брюсселе, провел встречу с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. В ходе встречи, среди прочего, обсуждалась возможность начала работы над специальным соглашением в формате Drone Deal.

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Также стороны "подробно обсудили развитие двустороннего и регионального сотрудничества" в сфере энергетической безопасности. Об этом рассказал сам украинский лидер.

Встреча с Радевым

"Встретился с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Спасибо за содержательные переговоры. Мы подробно обсудили развитие сотрудничества, энергетическую безопасность, в том числе региональную. Предложил Болгарии начать работу над специальным соглашением в формате Drone Deal", – сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что стороны также "затронули вопросы подготовки украинско-болгарских консультаций для разработки совместных проектов".

По итогам встречи стороны"договорились поручить своим командам проработать все обсужденные вопросы и подготовить ряд двусторонних документов".

О чём речь

Drone Deal – это многолетняя программа международного сотрудничества, инициированная Украиной, которая направлена на комплексное взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Она объединяет украинскую боевую экспертизу, цепочки поставок и оборонно-промышленное сотрудничество.

Напомним: в 2026 году ряд стран после начала кризиса на Ближнем Востоке обратились к Украине за экспертизой в сфере безопасности. Украина откликнулась на запрос партнеров и предложила им долгосрочное сотрудничество. Это и есть Drone Deal.

Уже в мае Украина утвердила первые контракты в рамках Drone Deal с дружественными странами. А на данный момент программа включает уже как минимум 10 различных договоров об экспорте украинского оружия.

Причём Киев предлагал США масштабный Drone Deal ещё в прошлом году, то есть задолго до кризиса на Ближнем Востоке. Но Вашингтон тогда не принял ни одного конкретного решения.

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