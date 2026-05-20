'Работаем над практической реализацией': Умеров рассказал о первых контрактах в рамках Drone Deal

По состоянию на 20 мая Украина уже утвердила первые Drone Deal-контракты с дружественными странами. На рубеже мая-июня ожидается еще больше новых партнерств.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров после Ставки верховного главнокомандующего, проведенной в среду, 20 мая. Деталями он поделился в Telegram-канале.

Получение разрешений на экспорт оборонной продукции будет упрощено

Во время Ставки обсуждался ход реализации контролируемого экспорта украинской оборонной продукции и дальнейшие шаги.

У аппарата СНБО, Минобороны, разведки и военного командования есть общая позиция: это упрощение процедуры получения разрешений и сокращение сроков их обработки.

"Сегодня уже работаем над практической реализацией – конкретными контрактами и проектами – в рамках политических договоренностей Drone Deal. Первые контракты уже на утверждении, и на рубеже мая-июня ожидаем еще больше новых партнерств", – рассказал Умеров.

Аппарат СНБО будет выступать координатором, а практическую реализацию будет осуществлять Кабинет министров.

"Продолжаем работать над тем, чтобы украинская оборонная индустрия становилась сильнее, а наши технологии – частью глобальной системы безопасности", – подытожил Умеров.

– Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что наша страна имеет договоренности о 10-летнем сотрудничестве в сфере ВПК с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Drone Deal, то есть соглашения по дронам, заинтересовали и другие государства.

– В марте Зеленский рассказал, что Киев предлагал США масштабную Drone Deal чуть меньше года назад. Вашингтон никакого конкретного решения не принял.

