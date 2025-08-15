'Украина хочет мира, но не любой ценой': посол ЕС сделала заявление накануне встречи Трампа с Путиным

Украина хочет мира, но не любой ценой. Именно так посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Дипломат отметила, что пока мир с надеждой ожидает встречи, надеясь на прекращение огня,"россияне продолжают как всегда".

"Убивают гражданских. Прошлой ночью в Херсонской области. Семь погибших. Девять раненых. Более 100 разрушенных домов. А когда спасатели выносили тела погибших, российский беспилотник снова нанес удар, ранив трех офицеров", – подчеркнула она.

Посол ЕС подчеркнула, что несмотря на здравый смысл, саммит на Аляске состоится без Украины и других европейских стран.

"Однако все экзистенциальные вопросы относительно ее будущего, относительно окончания войны, должна решать Украина. С гарантиями безопасности от своих друзей и союзников. Иначе Путин снова нанесет удар", – акцентировала она.

Поэтому Матернова подчеркнула, что Украина хочет мира, но не любой ценой.

"Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв – и всех других, кто погиб от российских атак", – отметила дипломат и подытожила: гордость и стойкость украинцев "захватывает дыхание", потому что "в начале полномасштабного вторжения прогнозы заявили, что Украина продлится всего несколько дней, а сегодня 1257-й день сопротивления, храбрости и защиты демократии".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 15 августа американский лидер Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Путиным, на которой должны обсудить дипломатическое завершение войны РФ против Украины. Киев и его партнеры настаивают на прекращении огня для начала мирных переговоров, тогда как Путин цинично требует "передачи" Москве украинских территорий как условие для перемирия.

Известно, что саммит в Анкоридже на Аляске стартует примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву). Встреча Путина и Трампа начнется с беседы тет-а-тет (с участием переводчиков), затем состоятся переговоры в составе делегаций и продолжатся за рабочим завтраком.

Официально в США заявляют, что американский лидер"намерен использовать все возможные варианты, чтобы попытаться мирно завершить войну". Сам Трамп в интервью выразил уверенность, что Путин "заключит сделку", а после этого американец ожидает следующих переговоров, в том числе с участием Владимира Зеленского.

Позиция Украины и ЕС

Одним из таких вариантов предполагалось сокращение войск НАТО в Европе – по мнению некоторых политологов, Путин якобы начал войну в Украине именно из-за этого.

Но на вопрос о возможном сокращении войск НАТО в странах ЕС (в частности, в Польше и странах Балтии) как уступка России, чтобы она согласилась на перемирие в Украине, американский лидер уклонился с ответом. По его словам, лично ему "об этом не говорили", поэтому Трамп подумает об этом позже.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с лидерами Европы, Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой были согласованы общие позиции перед саммитом на Аляске.

По итогам этих переговоров Зеленский заявил, что о признании оккупированных Россией территорий речь не идет. Также президент Франции Эммануэль Макрон рассказал: президент США пообещал не обсуждать территориальные вопросы во время встречи с Путиным.

