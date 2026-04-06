Украина готовит усиление документа о гарантиях безопасности: Зеленский раскрыл детали

Киев хочет усилить гарантии безопасности для Украины. Сейчас готовится специальный документ для американской стороны.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в традиционном вечернем обращении. Он подчеркнул, что именно гарантии безопасности – это ключ к реальному окончанию войны и длительного мира.

"Работаем сейчас также очень предметно по документам с американской стороной. Как и договаривались, Украина готовит свои предложения, свое усиление документа о гарантиях безопасности. Именно гарантии безопасности – это ключ к реальному окончанию войны, к длительному миру, вообще к такой политической и юридической ситуации, чтобы войну можно было закончить, и чтобы у людей было доверие к процессу", – говорится в обращении.

По словам президента сейчас важно, чтобы партнеры слышали украинскую сторону, и чтобы и в дальнейшем переговоры шли продуктивно.

"Сейчас много разочарования в дипломатии – и не только здесь – относительно войны России против Украины. Но от всех участников дипломатического процесса зависит, что будет результатом и будет ли результат. И мы фактически каждый день контактируем с американской стороной на разных уровнях, чтобы результат был", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, что 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную делегацию в Киев для обсуждения гарантий безопасности. Речь идет о дальнейших шагах во взаимодействии между странами на фоне войны и угроз новой агрессии со стороны России.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить конечное соглашение по гарантиям безопасности только при условии выхода украинских войск из Донбасса. Он подчеркнул, что такой сценарий создаст серьезные риски: передача укрепленных позиций под контроль РФ ослабит не только нашу оборону, но и повлияет на безопасность всей Европы.

– После этого американский государственный секретарь Марко Рубио заверил, что такого ультиматума для Украины якобы нет. Он утверждает, что гарантии безопасности будут предоставлены только "после завершения войны", а не в случае отказа от территорий.

– Зеленский ответил Рубио. Он пояснил, что говорит открыто, однако публично озвученная информация отражает лишь часть договоренностей, которые обсуждаются за закрытыми дверями.

