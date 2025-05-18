Украина готовит новый масштабный обмен пленными 1000 на 1000: Умеров рассказал подробности. Видео

Украина по итогам переговоров с РФ в Стамбуле готовится к масштабному обмену пленными. Он должен состояться по формуле "тысяча на тысячу".

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В Министерстве обороны в воскресенье, 18 мая, сообщили, что по поручению президента Украины проведено заседание Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"По заданию президента Украины Владимира Зеленского сегодня проводим заседание Совета координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по итогам нашего визита в Стамбул. Результатом переговоров является договоренность вернуть тысячу на тысячу наших людей", – рассказал министр обороны Рустем Умеров.

Он добавил, что люди – это "наш приоритет". "Наша задача – это вернуть всех. Начинаем с тысячи", – заявил министр.

Умеров добавил, что сейчас "фокус – это военнопленные", поэтому на совете Координационного штаба обсуждают это "со всеми структурами".

"Президент поставил задачу, чтобы мы организовались и предложили ему четкий план действий, чтобы как можно скорее вернуть всех в свои семьи. Поэтому мы сегодня собираемся, обсуждаем и докладываем завтра президенту о плане четких действий, когда они вернутся", – сказал руководитель Минобороны.

Он напомнил, что 18 мая – день депортации крымских татар из Крыма, "поэтому все политзаключенные, которые из Крыма, также обсуждаются и у нас есть военнопленные".

"В этом плане мы со своей стороны сфокусируемся на плане действий и сейчас обсудим. Это задание президента выполняем", – сказал Умеров перед заседанием Совета Коррдинационного штаба.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая в Службе безопасности Украины заявили, что начали подготовку к масштабному обмену пленными в формате 1000 на 1000. В настоящее время составляется список пленных россиян, которые могут быть переданы в РФ.

Напомним, договоренности об обмене пленными были достигнуты в результате переговоров Украины и РФ в Стамбуле 16 мая. В случае его реализации это будет самый масштабный обмен с начала полномасштабного вторжения.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что обмен может состояться на следующей неделе, то есть с 19 мая.

Умеров в свою очередь заявил, что стороны имеют конкретную дату, но она пока не разглашается.

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