'Украина готова закончить войну': Зеленский – о новом соглашении по обороне, терроре РФ против энергетики и 19 пакете санкций. Видео

Украина в очередной раз объявила о готовности закончить войну, и линия фронта может быть началом дипломатии. Однако Россия делает все, чтобы снова "соскочить" с мирного урегулирования.

Видео дня

Об этом в традиционном вечернем обращении к гражданам 21 октября сообщил президент Владимир Зеленский. Он рассказал о плане работы на эту неделю и прокомментировал последние события. Соответствующая запись обнародована на YouTube-канале ОП.

Новое оборонное соглашение станет частью наших гарантий безопасности

Глава государства заявил о финализации подготовки ко встречам с европейскими партнерами (которые запланированы позже на текущей неделе).

"Первое – будет хорошее и во многом абсолютно новое соглашение по нашим оборонным возможностям", – сказал президент.

Это соглашение Украина и союзники будут реализовывать долгосрочно и, фактически, как часть гарантий безопасности. "Сейчас детали еще рано называть – все будет на неделе", – пообещал Зеленский раскрыть подробности позже.

Мы с партнерами – на одной странице дипломатии

Президент поблагодарил каждого друга Украины за поддержку и принципиальную позицию.

Он напомнил, что наше государство опять-таки выразило свою готовность закончить войну.

"Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, мы договорились, что именно так попробуем организовать диалог – на линии, которая есть сейчас. Именно таким был сигнал президента Трампа его команде. Это было и публично. Линия фронта может быть началом дипломатии.

Зато Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас – для Украины – стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии", – обратил внимание Зеленский.

Он назвал такое поведение Кремля прозрачным сигналом: именно вопрос украинских возможностей к дальнобойным ударам является ключом к миру.

"Чем больше украинской дальнобойности, тем больше и российская готовность закончить войну", – объяснил политик.

Оказалось, что одна только дискуссия о получении Tomahawk Силами обороны Украины является "сильной инвестицией в дипломатию".

"Мы заставили Россию показать, что Tomahawk – это именно та карта, с которой они считаются. Будем говорить с европейцами, с американцами относительно дальнобойности", – заявил президент, добавив, что безусловным приоритетом для нас остается развитие ПВО.

Доклады об обеспечении ВСУ и энергетической устойчивости

Зеленский проинформировал, что 21 октября с докладами к нему приходили секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Мы подробно обсудили, что надо с каждым партнером сейчас проработать, чтобы получить необходимые системы ПВО и ракеты к ним. Также продолжается подготовка контракта с американцами относительно достаточного для нас количества систем Patriot – и на ближайшую перспективу, и более длительно. Я поручил активизировать это направление", – сообщил глава государства.

Также он заслушал много докладов по восстановлению в регионах после российских ударов по энергетике.

Ситуация особенно сложная на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и в прифронтовых громадах.

"Россияне осуществляют методическую, крупнейшую в мире по масштабу кампанию террора против нашей энергетики, против нашей жизни. Я благодарю всех в мире, кто нам помогает, кто не молчит о том, что происходит", – обратился президент к нашим неравнодушным союзникам.

Разговор с Педро Санчесом

Вечером во вторник Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом об украинских энергетических потребностях и том, что нужно для восстановления.

"Я благодарен за готовность помочь. Мы договорились и о встрече, и о новых шагах в поддержку нашего государства, поддержку украинцев и нашей общей безопасности в Европе. Я благодарю тебя, господин премьер-министр, еще раз за энергетический пакет", – обратился он к Санчесу.

Необходимость наказания РФ

Президент пообещал, что будут и еще другие встречи и другие переговоры.

"Мы будем настаивать, что Россия не должна чувствовать даже процента безнаказанности.

19-й пакет санкций нужен. Достаточная поддержка нашей защиты нужна. Также нужно принципиальное решение по российским активам – использование активов России ради защиты от России. Мы рассчитываем на результаты", – подытожил он.

Дополняется...