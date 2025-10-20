"К сожалению, не сегодня": стало известно, когда ЕС введет 19-й пакет санкций против России

Несмотря на то, что фактически все страны неофициально согласовали 19-й санкционный пакет против России, на сегодняшнем (20 октября) заседании министров иностранных дел стран Евросоюза это решение не примут. Впрочем, ожидается, что это произойдет уже до конца недели, то есть до 26 октября.

Об этом, как сообщили в Еврокомиссии, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила непосредственно перед встречей в Люксембурге. Она отметила, что сейчас в Европе продолжают согласовывать дальнейшие действия по "теневому флоту" РФ – сейчас "черный список" планируется расширить до 568 судов.

"Мы обсуждаем с государствами-членами, как лучше координировать наши действия в отношении "теневого флота"... Мы также ожидаем на этой неделе принять 19-й пакет санкций. К сожалению, не сегодня, но у нас также запланирована встреча лидеров ЕС в четверг", – подчеркнула Каллас.

Она отметила отсутствие признаков того, что Россия стремится к миру. Также она выделила усилия президента США Дональда Трампа в направлении мирного урегулирования войны в Украине, но подчеркнула, что кремлевский режим понимает только язык силу.

"Мы видим усилия президента Трампа по установлению мира в Украине. Конечно, все эти усилия приветствуются, но мы не видим, чтобы Россия действительно стремилась к миру. Россия понимает силу и ведет переговоры только тогда, когда ее ставят в соответствующую позицию. Сейчас мы этого не видим", – отметила Каллас.

Что предшествовало

Ранее против 19-го пакета санкций выступала Австрия. Вена требовала разморозить часть замороженных в Европе активов России, чтобы из этих денег компенсировать убытки австрийского банка Raiffeisen, который все еще работает в РФ, платя штрафы, наложенные на него российским режимом. Эти штрафы Австрия и пыталась покрыть из замороженных активов страны-агрессора.

Другие страны не соглашались с позицией Австрии. А поскольку пакет требует единодушного принятия всех 27 стран-членов ЕС, 18 октября Министерство иностранных дел Австрии сообщило, что страна согласится на принятие новых ограничений.

19-й пакет санкций: что включает

Досрочный запрет импорта российского газа в ЕС.

в ЕС. Полный запрет транзакций с российскими энергогигантами "Роснефть" и "Газпромнефть".

Отдельные санкции против нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров, нефтехимических компаний , сотрудничающих с РФ в третьих странах (включая Китай).

, сотрудничающих с РФ в третьих странах (включая Китай). 118 танкеров из "теневого флота" , с помощью которых Кремль продает нефтепродукты в обход ценового потолка.

, с помощью которых Кремль продает нефтепродукты в обход ценового потолка. Запрет использования российской платежной системы "Мир" .

. Ограничения для криптовалютных платформ и транзакций с криптовалютами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что комитеты Европейского парламента поддержали проекты, предусматривающие полный отказ Евросоюза от российского газа и нефти. В частности, комитеты по промышленности, научным исследованиям и энергетике и по международной торговле одобрили проекты о запрете импорта в ЕС любого российского газа, включая СПГ, начиная с 1 января 2026 года.

