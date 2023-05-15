'Украина – это Европа!' Шольц заговорил по-украински на церемонии вручения премии Карла Великого. Видео

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил Украине свою поддержку, несколько раз заговорив на украинском языке. Он подчеркнул, что наше государство в борьбе с российским агрессором борется за мир во всей Европе.

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Об этом политик отметил во время выступления на церемонии вручении премии Карла Великого в немецком городе Аахен 14 мая. Мероприятие транслировалось на YouTube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Украина здесь. Украина – это Европа", – сказал Шольц на украинском, английском и немецком.

Завершил он речь лозунгом "Слава Украине!", который присутствующие в зале, в частности, украинский лидер Владимир Зеленский, встретили громкими аплодисментами.

Затем немецкий канцлер подошел к президенту Украины и они пожали друг другу руку.

Напомним, что во время поездки Зеленского в Германию 14 мая Олаф Шольц опубликовал в Twitter сообщение тоже на украинском языке.

"Твой визит в Берлин является мощным сигналом, дорогой президент Зеленский", – написал он.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что его страна будет оказывать Украине гуманитарную, финансовую, политическую поддержку и помощь вооружениям, "пока это необходимо".

Позже в аккаунте Шольца появилась также реакция на вручение украинским народу и президенту премии Карла Великого.

"Премия имени Карла Великого является выражением нашего, европейцев, уважения к мужеству и решительности украинского народа и Владимира Зеленского. Российская захватническая война сблизила ЕС и Украину так сильно, как никогда раньше. Наша история уже будет общей", – написано в посте с фото момента, когда канцлер Германии пожимает руку президенту Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил предоставление Украине нового пакета военной помощи на €2,7 млрд. В него, среди прочего, войдут дополнительные танки Leopard-1, БМП Marder и системы противовоздушной обороны Iris-T. Кроме того , Германия подписала декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО.

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