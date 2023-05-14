Германия поддержала вступление Украины в НАТО: подписано декларацию

Германия поддержала вступление Украины в НАТО. ФРГ уже подписала декларацию.

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14 мая в Берлине президент Украины и встретился с канцлером Федеративной Республики Германии Олафом Шольцом. Стороны по итогам переговоров сделали заявления. Они приведены на сайте ОП.

В первую очередь, они подтвердили однозначное осуждение длительной захватнической войны России против Украины.

"Германия остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Германия высоко оценивает решительность и мужество украинского народа и его вооруженных сил в защите от российской агрессии и обеспечении свободного демократического будущего Украины. Германия будет продолжать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько это потребуется – в индивидуальном порядке и через международное сотрудничество в рамках Европейского Союза, G7, НАТО, ООН и других форматов", – заявили в ФРГ.

Как отметили в ОП, Германия внесла беспрецедентный, существенный и мощный вклад в военную помощь Украине, передав из собственных запасов или приобретя различные системы вооружения, включая ценные и эффективные ракетные и артиллерийские системы противовоздушной обороны.

В частности, основные боевые танки Leopard 1 бронированными боевыми машинами, артиллерийскими системами, радиолокационными системами авиационного наблюдения и контрбатарейными радарами, а также с тоннами боеприпасов к танкам, артиллерии, противовоздушной обороне и огнестрельному оружию.

"В тесном сотрудничестве с партнерами Германия также создала центры поддержки и обслуживания поставленных систем. Кроме того, Германия зарезервировала более 11 миллиардов евро на 2023 и последующие годы для продолжения военной поддержки Украины. Германия будет продолжать поддерживать Украину в укреплении ее обороноспособности, предоставляя специализированные пакеты нового военного оборудования. Контактная группа по обороне Украины в формате "Рамштайн" – это важная площадка для координации военной и оборонной помощи Украине", – добавили в ОП.

Также упомянуто то, что Европейский фонд мира выделил 5,5 миллиарда евро на военную помощь Украине.

"На национальном уровне и через Военную вспомогательную миссию ЕС Германия вместе с партнерами вносит значительный вклад в усиление возможности украинских Вооруженных Сил, в частности через Командование специализированной подготовки в Германии", – говорится в сообщении ОП.

Отметим, с 24 февраля 2022 г. общая непосредственная поддержка Украины со стороны Германии составляет 17 миллиардов евро.

"Будущее Украины и ее народа – в Европе. Европейский Союз признал европейскую перспективу Украины и предоставил Украине статус страны-кандидата. Германия решительно поддерживает Украину в ее усилиях по реформированию и выполнению требований, необходимых для начала переговоров о вступлении, а также с нетерпением ожидает отчета Европейской комиссии в рамках пакета мероприятий по расширению осенью 2023 года", – заявили в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе визита в Киев 21 апреля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Также он пообещал поддержку Киеву на пути вступления в этот оборонительный союз.

Впрочем, слова Столтенберга тут же поспешил опровергнуть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напомнивший, что Будапешт возражает против присоединения Украины к Альянсу.

В то же время, по словам президента Украины Владимира Зеленского, наше государство от саммита НАТО в Вильнюсе ожидает "очень конкретных шагов" как в вопросе гарантий безопасности на пути вступления в Альянс, так и конкретики относительно того, когда это может произойти.