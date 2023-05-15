'Мы с Украиной, наша история будет общей': западные лидеры отреагировали на вручение Зеленскому премии Карла Великого

Мировые лидеры поздравили Владимира Зеленского с получением престижной премии имени Карла Великого, которую вручили украинскому народу и президенту за вклад в развитие Европы и европейскую интеграцию. Политики отмечали, что Европа стоит вместе с Украиной и наша история будет общей.

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Так, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на своем аккаунте в Twitter отметила, что этой премией Зеленскому направили четкий сигнал: Европа всегда будет на стороне Украины.

"Этой премией мы посылаем четкое сообщение: мы с президентом Владимиром Зеленским. Мы с украинским народом. Мы стоим на их стороне, пока вместе не добьемся невозможного. Слава Украине! Пусть живет Европа!" – написала она.

Президент ЕК добавила, что народ Украины и ее президент борются за ценности и обязательства, которые олицетворяет премия Карла Великого.

"Делая это, они также борются за нашу свободу и ценности. Демократия и верховенство права, свобода слова, свобода творить свою судьбу", – говорится в сообщении.

Глава Европейского парламента Роберта Мецола в своем сообщении в Twitter также подчеркнула, что Украина не одинока в своей борьбе с полномасштабным вторжением России.

"Смотря в общее будущее в одном из исторических городов Европы. Сегодня в Аахене мы увидели лучшее из Европы. Президент Зеленский, вы не одиноки. Мы с вами. В Европе у вас есть друзья, союзники и партнеры", – отметила политик.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что премия имени Карла Великого является выражением уважения европейцев к мужеству и решительности украинского народа и президента.

"Российская захватническая война сблизила ЕС и Украину так сильно, как никогда раньше. Наша история уже будет общей", – написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский после получения премии Карла Великого в городе Аахен обратился к дружественному народу Германии. Он призвал их ценить свободу, которая у них в изобилии, и за которую украинцы каждый день отдают свои жизни.

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