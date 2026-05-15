США депортировали в Украину десятки беженцев: правозащитники раскрыли, что происходит

Через польские аэропорты американские службы депортировали в Украину десятки украинских граждан, прибывших в США по программе для беженцев от войны. Сколько именно украинцев было депортировано, пока неизвестно, но их количество идет на десятки.

Об этом говорится в совместном письме, которое международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights First 17 апреля направили польскому правительству. Они требуют от властей:

прекратить любое сотрудничество с депортационными операциями администрации Трампа;

расследовать уже совершенные рейсы и установить местонахождение депортированных;

обеспечить пострадавшим защиту и компенсацию.

Что говорят правозащитники

По данным правозащитников, служба иммиграционного контроля США (ICE) по меньшей мере трижды использовала польскую территорию для депортации украинцев. В частности зафиксированы следующие случаи:

18 ноября 2025 года – самолет ICE доставил в Польшу 50 человек, где их перевезли в пограничный пункт "Шегини – Медика" и передали Украине. Польские чиновники сопровождали группу через границу.

17 марта 2026 года – два рейса ICE приземлились в аэропорту Жешув-Ясенка. Количество украинцев на борту не удалось установить, а их местонахождение пока неизвестно.

30 апреля 2026 года – еще один рейс ICE приземлился в Жешуве уже после того, как организации направили письмо польским властям.

Среди депортированных – люди, которые приехали в США по гуманитарной программе Uniting for Ukraine, запущенной в 2022 году еще при предыдущей администрации. Некоторые из них имели незакрытые заявки на продление пребывания и были разлучены с родственниками, которые остались в США.

По этому поводу Amnesty International и Human Rights First направили письмо заместителю премьера и министру внутренних дел Польши. Ответа не поступило – поэтому организации обнародовали публичное обращение.

"Польша поддерживает Украину с начала российской агрессии и предоставила временную защиту почти миллиону украинских беженцев. Польша не должна быть причастна к незаконным операциям, которые разлучают семьи и ставят людей под угрозу", – отметила директор Amnesty International Poland Анна Блащак-Банасяк.

А как насчет международного права?

По международному праву Польша обязана не возвращать людей туда, где их жизни угрожает опасность. УВКБ ООН призывает страны не депортировать людей в Украину принудительно – пока там продолжается вооруженный конфликт.

"Принудительное перемещение украинцев в активную зону боевых действий, где ракеты бьют по всей стране, шокирует и нарушает международное право", – заявила CEO Human Rights First Узра Зея.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинские беженцы в США, которые приехали по программе U4U, сталкиваются с арестами ICE и многомесячными задержками документов, даже при действительном гуманитарном статусе. Из-за этого они остаются без права работать и оказываются под постоянной угрозой депортации.

