'Рассчитываем на решение': Зеленский сказал, сколько ЗРК Patriot ожидает получить от партнеров на 'Рамштайне'. Видео

Чтобы перекрыть небо и минимально обезопаситься от российских ракетных обстрелов, Украине нужно по меньшей мере десять зенитно-ракетных комплексов Patriot. Именно столько военно-политического руководства страны ожидает получить в ходе предстоящей встречи партнеров в формате "Рамштайн".

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Об этом в вечернем обращении к стране 9 апреля рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что уже дал соответствующее поручение министру обороны Рустему Умерову.

"Обсудили с министром обороны Украины подготовку к "Рамштайну", который запланирован на пятницу. Приоритет номер один – противовоздушная оборона, прежде всего, противоракетная оборона, против баллистики. Украине нужно по меньшей мере десять систем, достаточно эффективных именно против российских баллистических ракет – "пэтриоты" делают это лучше всего", – отметил глава государства.

По словам президента, партнеры – и "американская сторона, и все в Европе", кто способен помочь – знают об этом, поэтому Украина "надеется на решение".

"Только за этот день уже было несколько воздушных тревог по стране из-за угрозы баллистики. В нашей стране люди фактически постоянно живут под угрозой таких ударов. И сейчас в мире есть дефицит только политических решений для защиты жизни, а не дефицит самих систем. Системы в мире есть. Даже "пэтриотов" достаточно, чтобы раз и навсегда гарантировать защиту от российского террора. Но это решение политиков, это решение партнеров", – заметил Владимир Зеленский.

Вторым приоритетом для "Рамштайна" президент назвал "конкретную проработку неизменности поддержки в этом году". Речь идет не только о стабильности, но и о "предсказуемости помощи для Украины".

"Предсказуемость такой помощи – это то, что разочаровывает агрессора и реально стимулирует дипломатию. Нужно уничтожить этот искушение у Путина, когда он надеется, что поддержка Украины исчезнет. Не исчезнет. Поддержка будет продолжаться. Нам нужен этот сигнал и постоянная поставка оборонной помощи", – отметил Владимир Зеленский.

Отдельно президент 9 апреля проводил заседание с военным руководством Вооруженных сил.

"Был военный кабинет, обстоятельные доклады – Сырский, Гнатов, Драпатый. Все направления, все части фронта. Наши позиции, необходимая поставка, комплектование. Максимум возможного для стабилизации ситуации, для наших активных действий и нашей активной дипломатии", – рассказал глава государства.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига доложил президенту об "экскурсии", которую МИД устроил представителям 32 иностранных государств в Кривой Рог, на место жестокого удара России.

"Были в этой поездке послы и руководители миссий. Я благодарю каждую страну, каждого дипломата за такое проявление поддержки. Важно, чтобы мир видел, что реально происходит", – отметил президент.

По его словам, сейчас Служба безопасности Украины совершает первые процессуальные действия с пленными гражданами Китая.

"Они в Киеве, общаются со следователями. Дают информацию о том, как оказались на фронте, как стали участниками этого международного преступления, российской войны против Украины. Мы располагаем информацией также и о других гражданах КНР в составе российской армии – с именами, фамилиями и описанием конкретных путей попадания таких солдат в российский оккупационный контингент", – рассказал Владимир Зеленский.

И по традиции глава государства поблагодарил наших воинов, а также "всех, кто действительно все делает, чтобы справедливо завершить войну длительным миром".

Как сообщал OBOZ.UA, уникальность ЗРК Patriot в том, что они могут сбивать баллистические ракеты, запущенные войсками РФ. С начала вторжения России Patriot уже сбил более 100 ракет "Искандер-М", а также 40 "Кинжалов".

Но Patriot, находящийся на вооружении Воздушных сил ВСУ, не может прикрывать от российских ракет большие территории. Эта система противовоздушной обороны способна работать по аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты) в радиусе до 150 км. В то же время баллистические ракеты Patriot могут сбивать только в радиусе нескольких десятков километров.

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