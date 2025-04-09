'Мы не просили бесплатно': Зеленский заявил, что Украина готова купить большой пакет помощи у США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова и хочет купить большой пакет помощи у США. Мы уже передавали американской стороне список необходимого оборудования и вооружения, среди которого средства ПВО.

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Об этом Зеленский сказал 9 апреля во время встречи с журналистами. Он подчеркнул, что Украина не просила будущий пакет бесплатно.

"По дополнительному пакету – мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности", – отметил гарант.

Объясняя последний тезис, Зеленский сказал, что в пакет помощи, в котором нуждается Украина, входит и ПВО, и другие соответствующие инструменты. На это оборудование мы рассчитываем как на гарантию безопасности от Штатов.

"И тогда, пожалуйста, есть соглашение, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим. Нам все равно", – сказал президент.

Он добавил, что просил у США хотя бы 10 систем ПВО для защиты от российских атак и для гарантий нашей безопасности после войны.

"Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины есть все возможности для налаживания производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Для этого, по его словам, необходимы четкие политические шаги со стороны партнеров – в частности, предоставление лицензий и перенос части производства на украинскую территорию.

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