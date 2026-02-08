США давят на Украину, а РФ хочет только победы: в ISW оценили переговоры о завершении войны

США оказывают давление на Украину с целью заставить Киев согласиться на подписание мирного соглашения с Россией. При этом ключевые вопросы будущего соглашения по-прежнему далеки от решения.

Видео дня

Агрессор тем временем затягивает переговоры и отвергает любой вариант завершения войны кроме полной капитуляции Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

США давят на Украину на переговорах по завершению войны

В материале указано, что Соединенные Штаты давят на Украину, чтобы она ускорила процесс переговоров и согласилась на мирное соглашение. В это же время Россия активно затягивает переговоры и отвергает любое соглашение, которое не предусматривает полной капитуляции Украины.

После второго раунда трехсторонних переговоров с участием США, Украины и РФ три источника Reuters сообщили, что американские и украинские переговорщики обсудили возможность заключения мирного соглашения до марта 2026 года.

Собеседники издания утверждают, что официальные лица США призвали Украину провести национальный референдум по мирному соглашению уже в мае. Одновременно должны состояться и выборы.

Один из источников подчеркивает, что Вашингтон "спешит" организовать выборы в Украине. Однако, подчеркивает Reuters со ссылкой на украинских чиновников, для внесения необходимых изменений в законодательство и организации выборов в условиях войны понадобится около шести месяцев.

К тому же, Кремль неоднократно отказывался обязаться соблюдать прекращение огня на достаточный срок, чтобы можно было провести голосование.

"Давление США на Украину относительно планирования референдума по мирному соглашению в ближайшее время было бы странным, учитывая, что, как сообщается, стороны остаются далекими друг от друга по ключевым вопросам, и что Кремль продолжает отказываться от компромиссов, предложенных как Соединенными Штатами, так и Украиной", – отметили в ISW.

Также аналитики напомнили, что 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что Украина согласилась на предложенную США встречу американского, украинского и российского лидеров в Майами через неделю (ориентировочно 12 февраля).

Ответ Кремля не заставил себя ждать. Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "не было никакого разговора" о встрече в Соединенных Штатах, и ответил "нет" на вопрос о том, возможно ли участие России в еще одном раунде мирных переговоров в США.

"Российские чиновники постоянно отклоняют предложения о трехсторонних переговоров и переговоров на уровне глав государств о прекращении войны и постоянно выдвигают условия, чтобы оправдать дальнейшие отказы. Кремль и дальше не проявляет никакой готовности к компромиссам и добросовестных мирных переговоров или любых признаков того, что он согласится на что-то меньшее, чем полная победа России в Украине", – отметили в ISW.

