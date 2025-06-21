Путина с 'ногой русского солдата' уличили в прямом цитировании немецких нацистов

Во время выступления на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума 20 июня российский диктатор Владимир Путин среди прочего бросил фразу о том, что "Там, где ступила нога русского солдата – то наше". Он назвал этот тезис "старинным правилом", не уточнив, впрочем, важного нюанса.

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За главу государства-агрессора это сделали в сети Х, пользователи которой заметили, что фраза Путина является практически полной калькой с известного лозунга немецких нацистов времен Второй мировой. В частности, поразительное сходство риторики Путина и нацистов времен Третьего Рейха отметил аналитик Александр Кокчаров, а также пользователь с ником Rudolf Starzinger.

Фразу о "ноге российского солдата" Путин обронил, отвечая на вопрос о том, как далеко может дойти армия РФ после достижения админграниц уже записанных в конституцию государства-агрессора украинских областей.

"Я уже говорил, что русские и украинцы — один народ. В этом смысле вся Украина наша. Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то — наше", — с самодовольной ухмылкой выдал "экспромт" Путин.

Практически тут же диктатор "анонсировал" планы по захвату еще и как минимум Сумщины.

"Они [ВСУ] забрались к нам в Курскую область, натворили преступлений. Мы их выгнали. А теперь мы вынуждены создавать зону безопасности вдоль границы. У нас нет задачи забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю", – заявил он.

Присутствующие на выступлении диктатора встретили его слова аплодисментами. "Восхитились" и в сети, однако не тем, что оккупанты намереваются продолжать войну, а тем, что их предводитель уже не стесняясь цитирует своих идейных вдохновителей – нацистов Третьего рейха.

Пользователи сети Х заметили прямое сходство путинского "старинного правила" с одним из известных лозунгов нацистской пропаганды времен Второй мировой. Для подчеркивания якобы непобедимости гитлеровской армии пропагандисты Германии образца первой половины 20 века использовали фразу "Wo Der Deutsche Soldat Steht, Kommt Kein Anderer Hin" (Где стоит немецкий солдат, никто другой не может пройти).

Эту фразу писали на плакатах, которые до сих пор обсуждают на форумах коллекционеров, а также "украшали" ею стены в помещениях.

Документальных подтверждений того, что принадлежит эта фраза лично Адольфу Гитлеру, на данный момент нет. Но вот то, что лозунг активно использовался нацистской пропагандой как цитата авторства фюрера – доказанный факт. И от них и сам лозунг, и идеологию нацизма, похоже, унаследовала современная Россия – которая наследует Третий Рейх и в формулировках, и в целях, и в делах.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, 21 июня Путин выдал новую порцию "хотелок" в отношении Украины. Он требует от Украины нейтралитета, отказа от возможного стремления вернуть ядерный статус, обеспечения "прав русского языка" в Украине, а также отказа от собственных территорий, которые захочет присвоить РФ.

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