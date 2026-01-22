Уиткофф анонсировал визит в Украину на фоне громких заявлений Трампа

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует визит в Украину в ближайшее время. Кроме нашего государства, дипломат посетит страну-агрессора Россию и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом он заявил на Экономическом форуме в швейцарском городе Давос. По его словам уже сегодня вечером он вместе с посланником и по совместительству зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером отправится в Москву.

Ранее Уиткофф заявил, что работа над мирным договором между Россией и Украиной продвигается даже активнее, чем об этом говорят в СМИ. По его словам, Киев и Москва взаимно хотят заключить мир.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 января запланирована встреча американских спецпосланников с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Стива Уиткоффа, во время встречи с россиянами обсудят вопросы мира, а также ситуацию вокруг Украины и России. Уиткофф отметил, что настроен оптимистично, а после переговоров в Москве американская сторона намерена провести отдельную встречу с представителями Украины.

