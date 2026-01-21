Уиткофф заявил о прогрессе в мирных переговорах и ответил на вопросы об атаках РФ на Украину. Видео

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что работа над мирным договором между Россией и Украиной продвигается даже активнее, чем об этом говорят в медиа. По его словам, Киев и Москва взаимно хотят заключить мир.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg накануне визита в Москву с Джаредом Кушнером. Чиновник говорит, что разделяет мнение украинского правительства относительно успеха на 90%.

"Украинцы сказали, что мы сделали 90%, и я с ними согласен. Хотя я думаю, что мы достигли еще большего прогресса. Все вовлечены в процесс и хотят увидеть мирное соглашение", – заявил он.

На вопрос журналистки издания Энн-Мари Гордерн, действительно ли это соглашение нужно главе Кремля Владимиру Путину – после массированных атак России на критически важную инфраструктуру Украины, оставивших украинцев без света и отопления, – реакция Уиткоффа была сдержанной, но чиновник добавил, что США действий Путина не одобряют.

"Во-первых, они ведут войну, поэтому стреляют друг в друга. И мы этого не одобряем. Мы считаем, что это печально", – сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит американцев может состояться уже в январе.

Незадолго до этого пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков подтвердил визит чиновников. В то же время в Москве оценили усилия США в направлении переговорного процесса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Трамп заявил, что Украина и Россия поочередно оказываются не готовыми к завершению войны. Отсутствует синхронная готовность к компромиссу с обеих сторон. Ситуация повторяется месяц за месяцем.

