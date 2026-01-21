Уиткофф планирует встретиться с Путиным: в Кремле назвали дату

В ближайшее время спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча состоится в четверг, 22 января.

Такую информацию российскому медиа подтвердил представитель кремлевского главаря Дмитрий Песков. "Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента", – заявил он.

О встрече высказался также и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Он добавил, что в переговорах с российским диктатором также примет участие Джаред Кушнер.

По его словам, во время встречи с россиянами обсудят вопросы мира, а также ситуацию вокруг Украины и России. Уиткофф отметил, что настроен оптимистично, а после переговоров в Москве американская сторона намерена провести отдельную встречу с представителями Украины.

По оценке спецпосланника, мирный план по Украине готов более чем на 90%. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в заключении мирного соглашения. В то же время Уиткофф воздержался от оценки российских атак на украинскую энергетику.

Что предшествовало

Ранее в Bloomberg сообщили, что спецпосланники Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют приехать в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

В материале отмечалось, что официальные представители США должны представить Путину и его команде последние проекты мирных предложений, в частности обсудить гарантии безопасности со стороны США и Европы для поддержки потенциальной сделки и послевоенного восстановления Украины.

Напомним, 2 декабря 2025 года в Москве состоялась почти пятичасовая встреча между Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Переговоры прошли в Кремле при участии Джареда Кушнера и посланника Путина Кирилла Дмитриева.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Трамп заявил, что Украина и страна-агрессор Россия поочередно оказываются не готовыми к завершению войны. Отсутствует синхронная готовность к компромиссу с обеих сторон. Ситуация повторяется месяц за месяцем.

