Уитакер назвал страну, звонок из которой может заставить Путина остановить войну

Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии против Украины и способен остановить войну одним телефонным звонком к диктатору Владимиру Путину. Вместе с тем Пекин также может прекратить поставки товаров двойного назначения и закупку российских энергоносителей.

Такое мнение на Мюнхенской конференции по безопасности высказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Слова дипломата цитирует Bloomberg.

Уитакер подчеркнул, что Китай мог бы остановить войну одним звонком. Кроме того, страна способна прекратить продажу товаров двойного назначения и остановить закупки российской нефти и газа.

"Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завершить эту войну уже завтра и прекратить поставки товаров двойного назначения, которые они продают", – отметил он.

Американский дипломат заявил, что эта война "фактически полностью поддерживается Китаем". С начала полномасштабного вторжения партнерство между Китаем и Россией усилилось. Поставки в Москву критически важных деталей и компонентов для беспилотников и другой военной продукции зависит от Пекина.

Напомним, ранее Пекин заявил, что не использует российско-украинский конфликт для получения выгоды и не поддерживает военную агрессию России против Украины. Китайская сторона назвала обвинения в помощи России попыткой переложить ответственность за войну.

Вместе с тем, по данным медиа, Китай поставляет России инструменты для создания межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерный заряд. Для изготовления ракеты россияне используют китайские специализированные станки. Для создания "Орешника" Пекин передал Москве оборудование более чем на 10 млрд долларов.

Также OBOZ.UA сообщал, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал, что Китай воспользовался санкциями против России, чтобы получать сверхприбыли. Однако Пекин так и не передал Москве ни одной единицы оружия.

