Китай помогает России производить 'Орешник': в The Telegraph раскрыли громкие подробности

Китай поставляет России инструменты для создания межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерный заряд. Для изготовления ракеты россияне используют китайские специализированные станки.

Для создания "Орешника" Пекин передал Москве оборудования более чем на 10 млрд долларов. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Роль Китая в войне РФ против Украины

Как стало известно британскому изданию, для создания боеголовок, способных поражать Европу менее чем за 20 минут, используются уникальные инструменты. Они являются частью пакета технологий и передового оборудования на сумму 10,3 млрд долларов, который Китай направил в Россию, чтобы помочь ей создать военную технику и расширить производство вооружений.

Увеличение объемов производства частично стало возможным благодаря одному конкретному станку с числовым программным управлением – токарному станку-карусели китайского производства, который обрабатывает и режет металл.

Конкретный токарный станок был идентифицирован украинской военной разведкой на государственном Воткинском заводе, ведущем российском предприятии по производству ракет, находящемся под санкциями Великобритании, США, ЕС и Японии.

Компания "Воткинск" производит ракету "Орешник", а также баллистические ракеты "Искандер-М" и межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь-М".

Эксперты отмечают, что без доступа к китайской экономике, китайскому рынку и Китаю как транзитному звену для многих из этих товаров и технологий России было бы очень трудно продолжать войну.

Для обеспечения высокого качества оборонной продукции в России Китай также направляет ключевые измерительные приборы, такие как мультиметры и осциллографы. Они используются для проверки эффективности и работоспособности оружия и микроэлектроники. Например, они могут гарантировать надлежащее функционирование систем радиоэлектронной борьбы и радаров, а также то, что микрочипы в беспилотниках будут обрабатывать, хранить и передавать собранные данные.

Старший аналитик, изучающий цепочку поставок военной техники в Москве в британской организации Open Source Centre, Гэри Сомервилл констатировал, что за последние пару лет Россия стала гораздо больше зависеть от Китая.

Напомним, 9 января 2025 года Россия нанесла удар "Орешником" вблизи западной границы Украины. Попадание зафиксировано на окраине Львова. Эту атаку в Москве назвали местью за вымышленный "обстрел" резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Как писал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это четкий месседж Российской Федерации о том, что ее ракеты могут дотянуться до европейских стран. Европа в ответ должна немедленно заняться разработкой собственного дальнобойного оружия.

