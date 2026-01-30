'Позиция последовательная и четкая': в Китае ответили на обвинения в помощи России с оборудованием для 'Орешника'

Пекин заявил, что не использует российско-украинский конфликт для получения выгоды и не поддерживает военную агрессию России против Украины. Китайская сторона назвала обвинения в помощи России попыткой переложить ответственность за войну.

Такую позицию 29 января на брифинге в Пекине озвучил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, слова которого передает корреспондент Укринформа. Дипломат комментировал публикацию британского издания The Daily Telegraph о якобы участии Китая в производстве российских баллистических ракет.

В МИД КНР подчеркнули, что их позиция остается неизменной с начала полномасштабного вторжения.

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса последовательна и четкая: мы не подливаем масла в огонь и не используем этот конфликт для получения выгоды", – заявил Го Цзякунь.

Реакция Пекина

В МИД КНР отметили, что не принимают обвинений в фактической поддержке войны против Украины. По словам Го Цзякуня, подобные заявления являются попыткой переложить ответственность за агрессию на китайскую сторону.

Он добавил, что Китай неоднократно выражал протест против таких утверждений. И на этот раз дипломат повторил: Пекин категорически не согласен с подобной интерпретацией его действий.

"Мы категорически не принимаем перекладывание ответственности на Китай", – сказал представитель МИД КНР.

Факты и ограничения

Китай официально заявляет о нейтралитете в войне и не оказывает прямой военной помощи ни Украине, ни России. В то же время Пекин не присоединился к западным санкциям против страны-агрессора и не считает себя обязанным их выполнять.

Китайские компании продолжают поставлять в РФ продукцию двойного назначения, в частности оборудование и комплектующие. По данным международных наблюдателей, это позволяет российскому военно-промышленному комплексу поддерживать объемы производства вооружений, достаточные для продолжения наступательных действий в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как британское издание The Daily Telegraph сообщило о поставках Китаем специализированного оборудования и станков для расширения производства баллистических ракет "Орешник" в России.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это четкий месседж Российской Федерации о том, что ее ракеты могут дотянуться до европейских стран. Европа в ответ должна немедленно заняться разработкой собственного дальнобойного оружия.

