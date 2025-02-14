Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене раскритиковал состояние демократии в Европе, заявив, что "угроза" поступает не со стороны РФ и Китая, а "изнутри". Он также почти не говорил о войне в Украине, а лишь выразил надежду на "разумное урегулирование".

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В начале своей речи Вэнс выразил соболезнования из-за наезда автомобиля на людей в Мюнхене, из-за которого пострадали десятки людей. Он также заявил, что в США надеются на урегулирование войны между Украиной и РФ, однако "Европа должна нарастить собственную защиту".

"На этой конференции мы собрались чтобы обсудить безопасность. Обычно мы говорим о внешней безопасности, здесь много военных лидеров. Но, хотя администрацию Трампа очень беспокоит состояние европейской безопасности и мы надеемся, что мы сможем достичь рациональной договоренности между Россией и Украиной, но мы надеемся что".

Он добавил, что его "больше всего беспокоит не внешний деятель, как Россия и Китай", а больше – угроза "изнутри".

"Угроза для Европы – не Россия, не Китай и не какие-либо другие внешние факторы. Меня волнует безопасность изнутри, отход Европы от некоторых ее важнейших ценностей, разделяемых США", – заявил Венс в своей речи 14 февраля.

Вице-президент США, в частности, обвинил Евросоюз в якобы ограничении свободы слова и создании преград для радикальных партий.

Главным примером "подавления инакомыслящих голосов" он назвал отмену выборов в Румынии, где побеждал пророссийский кандидат Келин Джорджеску.

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