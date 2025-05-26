'Удивляет, что он только сейчас удивлен': Мерц отреагировал на гневное заявление Трампа о сумасшедшем Путине. Видео

Президент США Дональд Трамп только сейчас, на четвертом году войны удивлен безумными действиями российского диктатора Владимира Путина в Украине. После недавних массированных российских атак Трамп, очевидно, "все больше разочаровывается в Путине".

Видео дня

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник, 26 мая, на полях форума, организованного общественно-правовым вещателем WDR. Он отреагировал на гневное заявление Трампа о сумасшедшем Путине, назвав это хоть каким-то шагом.

Напомним, что Дональд Трамп после трех дней массированных обстрелов Россией мирных украинских городов отреагировал на преступления оккупантов, заявив, что Путин "абсолютно сошел с ума".

По словам Мерца, именно эта масштабная воздушная атака России на Украину побудила Трампа к таким словам.

"Это хотя бы какой-то шаг. Меня удивляет, что он только сейчас удивлен. Моя оценка Путина изменилась лишь постепенно в последние дни и недели, и не фундаментально. В его случае, кажется было немного иначе. Поэтому он, очевидно, теперь осознает, что такой способ взаимодействия с Россией также не приносит успехов. Напротив, бомбардировки и нападения на Украину становятся более интенсивными, чем когда-либо прежде. Я имею в виду, что в эти выходные у нас были самые жестокие атаки на Киев за всю войну. Вот почему он это написал", – сказал канцлер Германии.

Мерц отметил, что такие безумно-агрессивные действия России, как прошлой ночью, заставляют задуматься: могут ли произойти такие массированные атаки через несколько лет на Гамбург, Берлин или любой другой город в Германии или Европе.

По словам канцлера, Германия делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"И мы не защищаем Украину только ради Украины. Мы защищаем Украину, чтобы было понятно, что мы защищаем всю Европу. И я буду продолжать прилагать все усилия для достижения этой цели. Переломный момент наступил сейчас. Еще ничего не закончилось, это только начало, и мы должны готовиться к такому сценарию. И я повторяю эти слова снова и снова: мы хотим иметь возможность защищаться, чтобы нам не пришлось защищаться", - сказал Фридрих Мерц.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в этом же интервью телеканалу WDR заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальность действия оружия для Украины. По его словам, это решение "качественно изменит ведение войны для Украины".