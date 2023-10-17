Об’єктивний і неупереджений аналіз сучасної міжнародної ситуації викликає не просто істотне занепокоєння, а чітко виражену тривогу.

Тривогу за майбутнє нашої країни, тривогу за долю людства.

Якби ми цього не хотіли, але ситуація складається таким чином, що ми все ближче і ближче підходимо до прірви.

Не просто підходимо, ми - людство, вже підійшло до самого краю цієї прірви. Залишилось зробити останній крок.

Чи буде він зроблений, покаже час.

Багато хто у світі, після нападу ХАМАСу на Ізраїль, вважають, що світ зараз вже підійшов надзвичайно близько до глобальної катастрофи!

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І це не перебільшення!

Це - реальна контастація факту.

Що спричинило цю небезпечну ситуацію у світі?

Можна без будь-якого перебільшення абсолютно обґрунтовано назвати - путін і росія. Це і є планетарне зло 21 сторіччя.

Ні у кого не повинно бути будь-яких сумнівів – путін, вчинивши агресію проти України, свідомо розпочав Третю світову війну.

Безумовно він розраховував на швидку перемогу, але - не вийшло. Він програв перший етап цієї війни, але ніколи не змириться з тим, що програв цю війну.

Через більш ніж півтора роки повномасштабної війни, путін зрозумів, що йому Україну не перемогти, поки західні країни і особливо США, підтримують справедливу війну українського народу.

На початку жовтня путін розпочав новий наступ в Україні, сподіваючись на те, що йому вдасться зламати стратегічну ініціативу і переможний наступ ЗСУ та відвоювати втрачені території.

Але, зараз цей свій наступ він доповнив - політичним безладом в Конгресі США, сподіваючись таким чином зупинити допомогу Україні і ймовірно спонукав терористичну організацію ХАМАС напасти на Ізраїль.

З першої хвилини, як стало відомо про варварський напад ХАМАСу на Ізраїль, Україна та український народ однозначно стали на бік Ізраїлю і виступили проти цією небезпечної агресії. Ні у кого не повинно бути сумніву, що путін однозначно надихнув ХАМАС на цю війну. Путіну ця війна необхідна для того щоб переключити увагу світу з його війни з Україною, на війну Ізраїля з ХАМАСом.

Безумовно, це різні війни. Але їх об’єднує надзвичайна жорстокість загарбників до мирного населення хоч України, хоч Ізраїля і варварські методи ведення війни. Головна мета путіна у війні з Україною - знищення українського народу, головна мета ХАМАСу - знищення Ізраїля, як держави.

Разом з тим, за своїми масштабами ці дві війни не співпадають. Достатньо сказати, що територія Ізраїлю трохи більше 22 тис кв км, а лише територія Київської області - більше 28 тис кв км.

Тобто територія України майже в 27 разів більша ніж територія Ізраїлю. На Україну напала Росія, як держава і путін послав проти України другу армію світу з найбільшим ядерним потенціалом, а на Ізраїль напала терористична організація. Тобто, це ще більш зухвалий випадок, коли вперше терористична організація розпочинає повномасштабну війну проти суверенної держави.

Давайте згадаємо, а що це за ХАМАС?

ХАМАС – це не просто терористичне угруповання, а по-справжньому масовий рух. Це Палестинська ісламістська організація. Назва – від арабської абревіатури "Ісламський рух опору". ХАМАС прагне знищення Ізраїлю та створення на території історичної Палестини теократичної ісламської держави. Організація готує терористів-смертників, захоплює заручників, обстрілює ізраїльські міста та селища ракетами. Напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року — мабуть найгучніша акція в історії ХАМАС, але й до цього на його рахунку були сотні, якщо не тисячі жертв. ХАМАС користується у Палестині великою популярністю. Востаннє вибори там відбувалися у 2006 році, і ХАМАС на них упевнено переміг. Це ознаменувало занепад світського націоналістичного палестинського руху (ООП та палестинської адміністрації) та розквіт руху ісламістського. З 2007-го року ХАМАС має всю повноту влади в секторі Газа, але і на Західному березі річки Йордан у нього повно прихильників.

Зараз ЦАХАЛ (Армія Оборони Ізраїля) готує наземну операцію в секторі Газа.

Що таке сектор Газа?

Частина Палестини. Смужка землі вздовж Середземного моря завдовжки 40 кілометрів і завширшки не більше 12. Живе на цій крихітній території, за різними оцінками, від 2 до 2,5 мільйона осіб, густота населення — одна з найвищих у світі. Формально у секторі кілька міст, але фактично це зона майже суцільної міської забудови. Сектор здебільшого оточений територією Ізраїлю, але також має кордон із Єгиптом, який Ізраїль не контролює. Із цими країнами є два прикордонні переходи. Аеропорт також є, але не діє. А порт багато років блоковано ізраїльськими морськими силами.

Зараз увага світу прикута до цієї війни, в багатьох країнах світу відбуваються, як проізраїльські, так і пропалестинські масові заходи. Світ швидкими темпами поляризується. Значна увага міжнародної спільноти прикута до можливоі наземної операції в секторі Газа. Незважаючи на те, що ЦАХАЛ дав населенню цієї території 24 години, щоб залишити її, терористи ХАМАСу не випускають мирних людей, а Єгипет поки не дав дозвіл на перехід людей на територію цієї країни.

Ізраїль зараз повинен прийняти надзвичайно відповідальне рішення про зачистку сектора Газа від терористів, але так щоб не постраждало мирне населення.

Треба відверто сказати, що ситуація надзвичайно вибухонебезпечна. Вона, війна між Ізраїлем і ХАМАСом в будь-який час може перерости у значно більшу війну, яка може охопити увесь Ближній Схід. Надзвичайно важливо, щоб у цю війну не втрутились інші арабські країни чи організації, особливо "Хізбалла".

"Хізбалла", з арабської - "Партія Аллаха". Ісламістська організація, що панує у південному Лівані. Один із головних противників Ізраїлю, який влаштовує теракти та обстріли прикордонних територій — військових об'єктів, міст та селищ. Однією з головних побоювань нинішньої війни є те, що "Хізбалла" приєднається до неї, і тоді Ізраїлю доведеться воювати одночасно у двох протилежних кінцях країни. Йому вже доводилося перемагати в таких конфліктах (лише один приклад — війна Судного дня), але це буде непросто.

"Хізбалла" - це не просто воєнізована організація, це - потужна, добре озброєна армія, яка нараховує більше 40 тисяч досвідчених бійців.

Але і тут, багато що може залежати від путіна. Він за допомогою своєї агентури може підпалити увесь Близький Схід. Це може мати катастрофічні наслідки, оскільки може зупинити видобуток нафти, що може спричинити глобальну економічну кризу.

Мені видається, що США та лідери західних країн в повній мірі усвідомлюють усю небезпеку, яка може бути на Близькому Сході. Будь-яке неправильне рішення може мати катастрофічні наслідки для миру на планеті. Саме тому, вже друга авіаносна група США направляється до кордонів Ізраїлю. Як, стало відомо, ЦАХАЛ переніс початок наземної операції в секторі Газа. Це якраз і є підтвердженням того, що і США, і лідери західних країн намагаються не допустити розширення цієї війни на Близькому Сході і не виключено, що будуть задіяні інші механізми забезпечення безпеки Ізраїлю.

Але, головним об’єктом путіна для дестабілізації внутрішньої ситуації - є США.

Можна з високою ймовірністю стверджувати, що саме путін за допомогою Трампа і підконтрольним йому крилом республіканської більшості у Палаті представників, створив загрозливу ситуацію для внутрішньо політичноі ситуації у США. Фактично невелика група членів цієї палати Конгресу США створила безлад у вищому органі влади США. Робота Палати представників паралізована.

Головна мета путіна полягає не тільки у тому, щоб заблокувати фінансову і військову допомогу Україні, а також і створити політичний хаос, дестабілізувати усе внутрішньо-політичне життя в США напередодні початку виборчої компанії.

Путіну потрібно максимально деморалізувати американську владу, посіяти у виборців недовіру до Байдена і задіяти усі можливі механізми впливу на виборців, щоб не допустити його переобрання. Увесь цей політичний безлад вдалося організувати лише завдяки аморальним діям протрампівської частини республіканців, яким вдався переворот у Палаті представників, шляхом відставки спікера. Це призвело до недієздатності Палати представників і може реально вплинути на безпеку США.

Відсутність повноцінного спікера Палати не дає можливості внести важливі законопроекти на розгляд парламенту, оскільки тільки спікер наділений цими повноваженнями.

Палата представників, контрольована республіканцями, ухвалила пакет внутрішніх правил, які дали прихильникам жорсткої лінії правих більше важелів впливу на спікера нижньої палати Конгресу Кевіна Маккарті.

Пакет правил, був підтриманий 220 законодавцями, який буде регулюлювати діяльність Палати представників протягом наступних двох років, і був першою перевіркою здатності Маккарті зберегти єдність своєї фракції після того, як його було обрано спікером після 15 турів голосувань. Він цю перевірку не витримав - і єдність палати не зберіг та втратив посаду.

А тепер щодо цих правил.

Правила включають ключові поступки, яких домагалися прихильники жорсткої лінії, і на які Маккарті погодився у своєму прагненні отримати місце спікера. Як відомо, саме завдяки цим правилам, Макарті і був усунутий з посади спікера.

У цих правилах, якими користується палата є одна важлива особливість.

Це - Правило Хастерта — неформальне правило в Конгресі США, яке перебуває в контролі повістки Конгресу "більшістю партії більшості": конгресмени від партії, яка перебуває у більшості, не можуть підтримати законопроекти другої партії (що знаходиться в меншості), якщо вони опинилися з цього питання в меншості всередині своєї фракції . Згідно з правилами Палати представників, розклад для внесення законопроектів складається спікером, і він просто не дає винести на розгляд законопроект, який не підтримано більшістю його партії — навіть якби двопартійна більшість представників проголосувала б за цей закон.

Таким чином, завдяки ухваленню цих правил, фактично невелика частина палати може повністю контролювати палату через його спікера. Тобто 3/4 членів палати не можуть здійснювати свої повноваження як представників американського народу, оскільки невелика група членів партії, яка перемогла на виборах, ухвалили такі правила, користуючись певним домінуванням в середині фракції цієї партії.

Разом з тим, ці правила є конституційною нормою. Відповідно до статті першої розділу п’ятого частини другої Конституції США - Кожна палата самостійно встановлює правила своїх засідань і має право карати своїх членів за порушення встановлених правил, а також рішенням більшості в дві третини голосів - виключати члена.

Тобто в Конституції США встановлено, що кожна палата, а не її частина, встановлює правила своїх засідань. Спосіб прийняття та порядок внесення змін до цих правил не регламентований і залишається в компетенції палати. В даному випадку, палата формально більшістю голосів затвердила ці правила, але меншість палати за ці правила не голосувала. Тут принагідно необхідно зауважити, що ці правила не приймаються як закони, тобто обома палатами Конгресу і схвалюється президентом США, а лише кожна палата сама встановлює свої правила. І Конституція США застосувала таку дифініцію - кожна палата, але не зазначила яка процедура затвердження цих правил. Якщо більшістю голосів - тоді частина палати фактично позбавляється своїх конституційних повноважень, представляти у палаті народ США, який обрав свого представника.

Тобто, на мій погляд, ці правила засідань палати, які ухвалила республіканська більшість, не відповідають духу і букві Конституції США і демократична меншість має можливість задіяти демократичні процедури, щоб перевірити, чи відповідають правила засідань палати Конституції США.

США не можуть допустити, щоб процедура обрання спікера парламенту знову розтягнулась на довгий час. У світі складається небезпечна ситуація. Україна, Ізраїль, як жертви агресії потребують допомоги США. Але ця допомога не може бути надана, оскільки путін зусиллями Трампа паралізував роботу Палати представників, виключно яка може надати цю допомогу, як і затвердити бюджет США. Трохи більше місяця залишається до 17 листопада, коли палата тимчасово продовжила фінансування федеральних органів США. Якщо бюджет не буде затверджено до цієї дати в країні розпочнеться безлад, що й потрібно путіну.

Отже, міжнародна ситуація різко загострилась. Путін відчуває неминучість своєї поразки і загибелі намагається втягнути світ у все нові і нові катаклізми.

Але, нічого у нього не вийде!

І Україна, і Ізраїль переможуть у війнах із своїми загарбниками і після перемоги країни переможці сформують нову архітектуру світової безпеки, вже без путіна і ХАМАСа, інших терористів та загарбників.

Але поки що путін підступний, агресивний і дуже небезпечний. Він відчуває свою погибель і тому ще більш стає небезпечним.

Україна та Ізраїль безумовно здобудуть свої перемоги над агресором, завдяки героїзму своїх народів і щирій підтримці американського народу. Без США світовий миропорядок остаточно буде зруйнований і людство стане перед реальною загрозою всесвітньої катастрофи!

Тільки США, американський народ, якби йому не важко було, є реальним захисником збереження миру на землі.

Саме тому, з великою тривогою і небезпекою спостерігаємо, як продовжує розкручуватися безлад в США. Путіну майже вдався заколот 6 січня 2021 року. Тепер він буде намагатись досягти більшого - занурити світову демократію у безлад та громадянське протистояння.

Але, ми повинні бути впевнені у тому, що американська влада і американський народ не допустять будь-яких диверсій і провокацій з боку путіна і його сподвижників у США і захистять мир та демократію не тільки у США, але й у всьому світі.